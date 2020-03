De volledig elektrische New 500 komt eraan: tijd voor actie om een betere toekomst te creëren

Qua stijl brengt de New 500 de toekomstige mobiliteit tot uitdrukking op een Italiaanse manier, waarbij de niet weg te denken erfenis van de twee vorige generaties is samengebracht. De New 500 is klassiek, trendy en geworteld in 63 jaar geschiedenis

Vandaag vond in Milaan de presentatie plaats van de New 500, FCA’s eerste volledig elektrische auto. Om de toekomst van de 500 in beeld te brengen, is Fiat uitgegaan van wat het model tot een succesformule heeft gemaakt. Dat succes begon al met de eerste generatie, die in de jaren zestig voor velen mobiliteit en vrijheid bracht. De oer-500 bracht een geweldige verandering teweeg en is altijd enorm populair gebleven. Sinds zijn debuut, 63 jaar geleden, is hij uitgegroeid tot een waar icoon.

Met de tweede generatie, die in 2007 werd uitgebracht, introduceerde Fiat een trendy en innemende stadsauto. De Fiat 500 werd een icoon van de Italiaanse mode en stijl en veroverde de wereld. Een voortdurend evoluerend model dat de afgelopen dertien jaar een inspiratiebron is geweest voor kunstenaars en musici, wat geresulteerd heeft in een rijk oeuvre van meer dan 30 speciale versies.

Nu, in 2020, breekt een nieuw tijdperk aan en is voor de Fiat 500 de tijd gekomen om al zijn populariteit te gebruiken om een verandering teweeg te brengen en deel uit te maken van een oplossing.

Omdat mobiliteit naar verwachting duurzamer, meer verbonden en autonomer wordt, met steeds strengere regels, loopt de derde generatie van de Fiat 500 opnieuw voorop. Ook wat betreft design en rijplezier. Het gaat daarbij niet om een revolutie, maar meer om de ‘reïncarnatie’ van de geest die tot vernieuwing kan inspireren. In feite zijn regels en voorschriften niet genoeg voor een echte revolutie. In plaats daarvan is iets moois en iconisch nodig, zoals de New Fiat 500.

Het pad van verandering kan niet alleen worden afgelegd. We hebben partners nodig met een even positieve visie. Gelijkgestemden die betrokken willen worden bij het verbeteren van de toestand van de aarde, door waarden en doelstellingen te delen. Leonardo DiCaprio heeft het project van de New Fiat 500 in de armen gesloten. De wereldberoemde megaster, die al meer dan twintig jaar persoonlijk betrokken is bij de bescherming van de aarde, staat geheel achter de visie die de nieuwe elektrische 500 uitstraalt. In de ‘All-in’-videoboodschap nodigt hij iedereen uit zijn of haar bijdrage te leveren, net als Fiat doet met de 500.

Deze visie wordt gedeeld door andere beroemde namen: Giorgio Armani, Bvlgari en Kartell. Drie iconische bedrijven in de wereld van het ‘Made in Italy’. Zij hebben zich samen met het merk Fiat hard gemaakt voor een strategie waarbij duurzaamheid nauw is verweven met know-how, creativiteit en innovatie. Zo ontstonden de ‘one-offs’; drie exclusieve, eenmalige conceptcars op basis van de New Fiat 500. Om deze modellen met Armani, Bvlgari en Kartell te maken, namen we als uitgangspunt de kenwaarden van de iconische 500 en projecteerden deze op de derde generatie van het model. Door de waarden van beide generaties te combineren, zijn drie unieke modellen van de New 500 ontstaan. Auto’s die gekenmerkt worden door stijl, creativiteit en vakmanschap.

Deze meesterwerken van Italiaanse vindingrijkheid zijn te vergelijken met een kunstwerk. Bij het creëren van de drie ‘one-offs’ is er naar gestreefd om maximaal gebruik te maken van duurzame, natuurlijke en gerecyclede materialen. Deze strategie, gericht op het verbeteren van de planeet, omvat ook een veilingproject voor een goed doel. Alle opbrengsten van de verkoop van de drie unieke modellen – de 500 Giorgio Armani, de B.500 ‘MAI TROPPO’ door Bvlgari en de 500 Kartell – gaan naar één van Leonardo diCaprio’s milieuorganisaties.

Sterke punten van de New 500: de beste actieradius, zeer korte laadtijd en uitstekend rijgedrag

Bij het ontwerpen van de New 500 zijn de ingenieurs gestart met een blanco vel papier, zodat ze met maximale aandacht voor detail aan elk aspect konden werken, om zodoende tot de beste oplossingen te komen.

Rijbereik en laadtijden zijn twee belangrijke kwesties voor de klanten van elektrische auto’s. De lithium-ion-accu’s met een capaciteit van 42 kWh geven de New 500 een actieradius van maximaal 320 km in de WLTP- cyclus.

Om de laadtijd te optimaliseren, is de New 500 uitgerust met een 85 kW-snellaadsysteem waarmee het accupakket zeer snel kan worden opgeladen. Het kost bijvoorbeeld slechts 5 minuten om een voldoende energiereserve op te bouwen om 50 kilometer te rijden. Dat is meestal meer dan nodig is voor gemiddeld dagelijks gebruik. En in slechts 35 minuten kan de snellader de accu’s tot 80% opladen. De Combo 2-aansluiting op het rechter achterspatscherm van de auto verzorgt de stroomvoorziening van de snellader, waarbij zowel wissel- als gelijkstroom kan worden gebruikt.

Mogelijkheden voor het thuis opladen zijn ook beschikbaar. De introductieversie van de New 500 wordt geleverd met een Easy Wallbox™, een thuisoplaadsysteem dat op een gewoon stopcontact kan worden aangesloten. ENGIE EPS heeft dit systeem exclusief voor FCA ontwikkeld. Het zal gelijktijdig met de introductie van het model door Mopar in Europa op de markt worden gebracht. Het betreft een eenvoudige ‘plug-and-charge’-oplossing die gemakkelijk via Bluetooth kan worden bediend en de mogelijkheid biedt om de 500 thuis met maximaal 2,3 kW-laadvermogen op te laden. Bovendien is de Easy Wallbox™voorbereid voor een upgrade van het vermogen naar 7,4 kW, waardoor het accupakket thuis in iets meer dan 6 uur volledig is op te laden. Het model wordt geleverd met een Mode 3-kabel voor het opladen vanuit het openbare stroomnet.

De New 500 heeft drie rijmodi: Normal, Range en Sherpa, waarmee de prestaties en het energieverbruik op de rijstijl van de bestuurder kunnen worden afgestemd.

Vooral de Sherpa-modus optimaliseert de beschikbare energiebronnen om te zorgen dat de bestemming kan worden bereikt. De Sherpa-rijmodus beïnvloedt verschillende componenten teneinde het energieverbruik tot een minimum te beperken en wel zodanig dat de door de bestuurder op het navigatiesysteem ingestelde bestemming of het dichtstbijzijnde laadstation ook daadwerkelijk kan worden gehaald. Net als een Himalaya-sherpa, die de hele expeditie leidt en naar de bestemming brengt, past deze rijmodus verschillende parameters aan: maximum snelheid, die tot 80 km/h wordt beperkt, gasrespons, om het energieverbruik te beperken, en uitschakeling van de klimaatregeling en de stoelverwarming (de bestuurder kan deze functies echter op elk moment activeren).

De modus ‘Normal’ benadert zo dicht mogelijk het rijden met een auto die van een normale verbrandingsmotor is voorzien. De ‘Range’-modus activeert de functie ‘rijden met één pedaal’. Door deze rijmodus te selecteren, kan zowel de snelheid als het afremmen van de New 500 praktisch alleen met het gaspedaal worden geregeld. In feite veroorzaakt het loslaten van het gaspedaal een veel grotere vertraging dan bij het op de motor afremmen van een auto met verbrandingsmotor. Het heeft bijna hetzelfde effect alsof op het rempedaal wordt gedrukt. Het rempedaal moet echter wel worden gebruikt om de auto volledig tot stilstand te brengen, maar in het dagelijks gebruik is het met een beetje ervaring mogelijk om nagenoeg alleen het gaspedaal te gebruiken.

De elektromotor heeft een vermogen van 87 kW en levert een (begrensde) topsnelheid van 150 km/h, een acceleratie van 0-100 km/h in 9,0 seconden en van 0-50 km/h in 3,1 seconden.

Niveau 2 autonoom rijden en connectiviteit

De auto van de toekomst is niet alleen elektrisch, maar gaat nog een stap verder: hij gaat letterlijk naar het volgende niveau als eerste auto in zijn klasse die autonoom kan rijden volgens niveau 2, met alle voordelen die dit voor de stedelijke mobiliteit met zich meebrengt.

Een naar voren gerichte camera bewaakt zowel in de lengte als in de breedte, alle zones van de auto. Het Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)-systeem remt of versnelt de auto in reactie op het gedrag van andere weggebruikers: auto’s, fietsers en voetgangers. Lane Centering houdt de auto in het midden van de rijstrook, vooropgesteld dat de markeringen duidelijk te herkennen zijn.

Intelligent Speed Assist leest de langs of boven de weg vermelde snelheidslimieten en adviseert de bestuurder zich eraan te houden, terwijl Urban Blind Spot met ultrasone sensoren werkt om de dode hoeken te bewaken en met een driehoekig waarschuwingslicht in de buitenspiegel waarschuwt voor obstakels. Dan is er nog Attention Assist, een functie die waarschuwingssignalen op het display geeft en de bestuurder bij concentratieverlies adviseert te stoppen om een pauze te nemen. Tenslotte is de nieuwe Fiat uitgerust met 360°-sensoren die een drone-beeld geven om aanraking met obstakels te vermijden bij het parkeren of het uitvoeren van moeilijke manoeuvres.

De New 500 is de eerste FCA-auto met het nieuwe UConnect 5-infotainmentsysteem, het connectiveitsplatform dat voor de toekomst is ontworpen. Het is ontwikkeld met het idee om klanten een compleet nieuwe gebruikerservaring te bieden. FCA maakt hiertoe gebruik van het eenvoudige, intuïtieve en in hoge mate aanpasbare Android Auto-besturingssysteem. Zo kan gebruik worden gemaakt van widgets om de weergave van functies en apps te configureren. Apple CarPlay is al draadloos beschikbaar en het systeem is ook voorbereid om dezelfde functionaliteit voor Android Auto te bieden.

Kortom, de New 500 maakt een naadloze integratie mogelijk van een smartphone. Hij beschikt over een 10,25-inch HD-touchscreen dat perfect in het dashboard past en exact de lijnen van het paneel volgt.

UConnect 5 in combinatie met de Telematic Box Module en de verplichte noodoproepfunctie biedt klanten een aantal innovatieve connectiviteitsdiensten:

– My Assistant: een systeem dat de klant verbindt met een assistent om hulp te vragen bij pech en ondersteuning te krijgen voor het oplossen van problemen. De klant ontvangt ook een controlerapport per e-mail met informatie over de huidige status van de auto.

– My Remote: vanaf hun smartphone kunnen klanten het laadniveau van het accupakket controleren en het opladen tijdens de voordeligste tijdvakken plannen. Andere op afstand te regelen functies zijn: het zoeken van de exacte locatie van de auto, het vergrendelen en ontgrendelen van de portieren, het in- en uitschakelen van de verlichting en het programmeren van de airconditioning.

– My Car: een functie om de conditie van de auto te controleren, met directe controle van diverse parameters, variërend van bandenspanning tot onderhoudsschema.

– My Navigation: via de mobiele app kan de bestuurder de bestemming naar het navigatiesysteem van de auto zenden, de route opzoeken, de verkeerssituatie en het weer onderweg bekijken, evenals de aanwezigheid van snelheidscamera’s. Ook kunnen op de kaart oplaadpunten in de buurt worden opgezocht die met het huidige laadniveau van de accu’s te bereiken zijn. De kaarten worden online bijgewerkt en zijn altijd up-to-date.

– My Wi-Fi: een echte hotspot die tot acht elektronische apparaten met het internet verbindt, net als thuis. Met My Wi-Fi kan ook met de auto worden gecommuniceerd via de spraakondersteunings-technologie van marktleider Amazon Alexa.

– My Theft Assistance: via deze functie worden klanten onmiddellijk op de hoogte gebracht als hun auto wordt gestolen. Wanneer de diefstal door de politie wordt bevestigd, biedt de klantenservice assistentie bij het opsporen van de auto.

De New 500 is dus perfect connected: hij communiceert zowel in als buiten de auto met de bestuurder zodat deze van tevoren de route op het navigatiesysteem kan instellen en alvast het interieur op temperatuur kan laten brengen. En zodra het portier wordt geopend, is zijn mobiele telefoon binnen vijf seconden verbonden. Er hoeft ook geen laadsnoer meer te worden gebruikt.

De introductieversie beschikt over het ‘Natural Language-interfacesysteem’, met geavanceerde spraakherkenning, zodat de bestuurder met de auto kan praten om parameters te regelen, de klimaatregeling in te stellen en zijn favoriete muziek te kiezen.

Stijl en design

Qua stijl brengt de New 500 de toekomstige mobiliteit tot uitdrukking op een Italiaanse manier, waarbij de niet weg te denken erfenis van de twee vorige generaties is samengebracht. De New 500 is klassiek, trendy en geworteld in 63 jaar geschiedenis. Tijdens het ontwerpproces heeft het Fiat-stylingcentrum gestreefd naar strakke lijnen en een consistente vormentaal: helder, geavanceerd en compact, maar tegelijk ook vloeiend en elegant. De carrosserie is nog beter geproportioneerd ten opzichte van het chassis. Dit maakt zijn vormgeving ruimtelijk aantrekkelijk en geeft een perceptie van stabiliteit en robuustheid.

Een andere vereiste was om het nieuwe model in plaats van het Fiat-logo een bijzonder 500-logo te geven. Dat is midden op het voorpaneel aangebracht. Het huidige 500-logo aan de achterkant behoudt zijn link met het verleden, hoewel het voor deze geheel elektrische 500-versie werd herzien. Het onderscheidende logo is verfraaid met een lichtblauwe rand, waarbij de laatste ‘0’ via een samenspel van design en kleur wordt omgezet in een letter ‘E’.

De New 500 heeft alle stijlelementen van zijn voorgangers, maar is stiller, schoner en markanter. Het front is verticaal, net als bij de versie uit 1957, en het profiel is dynamischer en geprononceerder geworden. Bij de eerste generatie was er een duidelijke scheiding tussen het voordeksel (de “motorkap”) en de ronde koplampen. Deze scheiding is bij de huidige versie herzien.

De modulaire koplampen zijn met een soort wimper van het voordeksel gescheiden. De koplampen hebben een iets meer elliptische vorm. Ze zijn nog steeds markant, maar tonen moderner en maken het front aantrekkelijker. De portiergrepen zijn geheel verzonken en voorzien van een ruimte voor de elektrische ontgrendeling. De New Fiat is een auto met een glimlach, die ook in deze derde generatie niets van zijn zorgeloze karakter heeft verloren dankzij z’n empathische front.

De rest van de auto toont dezelfde creatieve geest. Dankzij het nieuwe platform is de derde generatie 500 duidelijk meer aanwezig: hij is 6 cm breder en 6 cm langer. De wielbasis is met 2 cm toegenomen, terwijl de wielen niet alleen groter zijn maar ook verder uit elkaar staan. Dit alles maakt de New 500 volwassener en zorgt voor meer comfort, ondanks dat zijn lengte nog onder de vier meter blijft.

Ook binnenin is de elektrische 500 volledig nieuw. Het elegante interieur bevat duidelijke verwijzingen naar elementen van de eerste generatie. Net als een interieurstylist heeft het Fiat-stylingcentrum het interieur ingericht door de ruimte zo efficiënt mogelijk te verdelen. Dit wordt geïllustreerd door het brede en ranke dashboard, alsook door de modulaire opbergmogelijkheden tussen de voorstoelen, op de plaats waar zich oorspronkelijk het schakelconsole bevond. Hierdoor is het comfort aanzienlijk verbeterd. Er is ook meer schouder- en beenruimte, terwijl de vlakke vloer plaats biedt aan de lithiumaccu’s. Het resultaat is een goed doordachte en ‘opgeruimde’ omgeving, met minder knoppen en heldere, harmonieuze lijnen. Sommige uitrustingsniveaus van de elektrische 500 hebben, net als de Fiat 500 Hybrid, stoelen die bekleed zijn met ‘Seaqual® Yarn’, een materiaal dat is geweven van garen, gemaakt van uit zee afkomstig plastic. Andere versies hebben stoelen die bekleed zijn met ecoleer in plaats echt leer.

Fascinerend karakter

De Fiat 500 is altijd synoniem geweest voor fascinatie. En ook de derde generatie is bedoeld om te verbazen. De New 500 debuteert in de cabrioversie: de eerste open vierzitter zonder emissies. Een open auto die helemaal elektrisch en volledig stil is. En wat betreft geluiden, hier manifesteert zich nog een unieke eigenschap van de nieuweling die in een wat later stadium beschikbaar komt: het Acoustic Vehicle Alert System (AVAS), een akoestisch waarschuwingssysteem voor voetgangers dat verplicht wordt bij snelheden tot 20 km/h. Het gekozen geluid is geen gewoon akoestisch signaal, maar een variant op de muziek van Amarcord door Nino Rota, in pure Dolce vita-stijl. Opnieuw een voorbeeld van authentieke Italiaanse creativiteit.

Stijl. De New 500 ‘la Prima’ is duidelijk een 500, zoals tot uiting komt in zijn stijl en aandacht voor elk detail. Zelfs de keuze van de kleuren is geïnspireerd door de natuur en diens basiselementen. ‘la Prima’ is verkrijgbaar in drie kleuren:

Mineral Grey (metallic), een tint die doet denken aan de aarde,

Ocean Green (parelmoer), een kleur die de zee vertegenwoordigt,

Celestial Blue (drielaags-lak), als eerbetoon aan de hemel.

De exclusieve introductieversie heeft verder volledige LED-koplampen, eco-lederen bekleding, 17-inch diamantgeslepen velgen en verchroomde sierlijsten op de ruiten en zijpanelen.

Exclusiviteit. Liefhebbers die de New 500 ‘la Prima’ bestellen, krijgen exclusieve details, zoals het Soft Top-monogram en een genummerde ‘1 van 500’-badge, naast de naam van het land waarin de auto werd gekocht. Deze details zijn van toepassing op de eerste 500 exemplaren die in elk van de belangrijkste markten worden verkocht.

Technologie. ‘la Prima’ is uitgerust met de meest geavanceerde ADAS-systemen die momenteel beschikbaar zijn:

Autonome noodremfunctie met voetgangers- en fietsersdetectie, intelligente snelheidsassistentie en rijbaanbewaking;

Achteruitrijcamera met hoge resolutie en dynamische hulplijnen;

Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) en Lane Centering;

Automatisch inschakelende koplampen met automatische dimfunctie;

Noodoproepfunctie;

Elektrische parkeerrem.

En net als elke New 500 is de ‘la Prima’uitgerust met een autonoom rijsysteem volgens niveau 2, dat voor het eerst op een auto in dit segment wordt toegepast.

Connectiviteit. ‘la Prima’ bevat de volgende voorzieningen: het nieuwe UConnect 5-infotainmentsysteem met 7-inch TFT-display, 10,25-inch navigatie-touchscreen, DAB-radio, draadloos CarPlay/Android Auto en Telematic Box Module.

De ‘la Prima’ Cabrio is momenteel de enige geheel elektrische cabriolet met vier zitplaatsen. Hij wordt standaard geleverd met talloze opties, zoals een 85 kW-snellader en een interieur met in eco-leder uitgevoerde stoelen en dashboard.

Om de limited edition ‘la Prima’ te bestellen, gaat men eenvoudig naar de website www.fiat.nl, waarna men met drie muisklikken en een depositobetaling van € 500 deel kan gaan uitmaken van de mobiliteit van de toekomst. De vereiste stappen zijn heel eenvoudig en snel uit te voeren: gewenste kleur kiezen, registreren en dealer aanklikken. Het enige dat rest, is het overmaken van € 500 aan deposito, wat eigenlijk een reserveringsgarantie is omdat het bedrag altijd restitueerbaar is. Het unieke en exclusieve systeem gebruikt de postcode om te zien of ter plekke milieu-stimuleringsmaatregelen gelden en vermeldt vervolgens de uiteindelijke prijs. Het depositobedrag van € 500 is geen aanbetaling, maar dient als bewijs dat men serieus interesse heeft in de aankoop van het ‘la Prima- introductiemodel, waarvan slechts een beperkt aantal beschikbaar is in elk land.

De prijs van de New 500 ‘la Prima’ Cabrio, inclusief Easy Wallbox™, is € 38.900 (exclusief eventueel lokaal geldende milieu-stimuleringsmaatregelen).