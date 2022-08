Double denim is nog steeds dé modetrend voor 2022. Foto ADVERSUS

Het kon niet anders: de genodigden voor de modeshow voor zomer 2023 van Dsquared2 in Milaan droegen voornamelijk spijkergoed. Denim is het stokpaardje van het Italiaanse modehuis met aan het creatieve roer de tweelingbroers Dean en Dan Caten.

In een interview vertelden de broers ons eens dat ze toen ze klein waren van hun vader nooit spijkerbroeken mochten dragen, terwijl de andere kinderen op school daar wel in liepen. Nu de jongens groot zijn, zijn ze nog steeds bezig met een inhaalslag.

In de Dsquared2 modecollecties wemelt het steevast van de spijkerbroeken, spijkerjacks, spijkergilets, spijkeroverhemden. Vintage looks en versieringen zijn nog altijd hun sterke punt.

Denim op denim is dé trend voor 2022. Daar bestaat geen twijfel over. Je hoeft maar naar de front row guests bij Dsquared2 te kijken. Deze zomer (maar ook de komende winter) combineren we spijkergoed met spijkergoed.

Wel is er één ding dat je in gedachten moet houden: top en bottom moeten bij elkaar horen of in ieder geval qua kleur en textuur bij elkaar aansluiten.

Dit probleem kun je eenvoudigen tackelen met een overall in denim, maar daar moet je wel het type voor zijn.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.