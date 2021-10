Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood lente zomer 2022

Vivienne Westwood Lente Zomer 2022

De collectie van Vivienne Westwood voor lente zomer 2022 draagt de naam van Andreas Kronthaler, Viviennes partner in leven en business. Over deze allernieuwste modecollectie die tijdens de afgelopen Paris Fashion Week showde, vertelt Andreas Kronthaler het volgende (vrij vertaald):

‘Alles is anders, ik heb de kledingstukken ontworpen met comfort in gedachten. Ik heb overgebleven stoffen en handgemaakt breiwerk van georgette-restjes gebruikt. Ik dacht aan Marilyn en concentreerde me op rechte rokken. Shorts worden gedragen als maatpakken in combinatie met sexy jasjes. En verder vind je in deze collectie unisex, prints, rubber, wit, zwart, roze en rood. Maar ook transparante jurken in witte organza in combinatie met katoenen poloshirts.’

De collectie van Vivienne Westwood voor zomer 2022 kenmerkt zich door innoverende vormen en creatieve vondsten: capuchons die zo lang zijn dat ze de borst van de dames bedekken en als beha’s worden gedragen, double-breasted capes die verworden tot jurken in witzijden twill, mantels in zwarte badstoffen die overjas worden, jurken die vervaardigd zijn uit sjaals, blouses met witzijden kraagjes met 17de-eeuwse inspiraties.

‘Ik heb aan een nieuw begin gedacht,’ aldus Kronthaler, ‘maar om dit te laten gebeuren moet je daar eerst ruimte voor maken. Dit is wat ik heb geprobeerd te bereiken met deze collectie. Ik hoop dat je me helpt om nieuwe stranden te ontdekken.’

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

