Fendi zomer 2022. Pastels en cropped jackets!

De allernieuwste herencollectie voor zomer 2022 van Fendi is – op z’n zachtst gezegd – avantgardistisch. Het meest opvallende item is de cropped jacket…

FENDI Man Lente Zomer 2022

Pastels, neutrals, moderne pakken met perfecte snitten en dan opeens… korte blazers die de buik tot ver boven de navel ontbloten, alsof de jasjes horizontaal doormidden zijn gesneden en het onderpand verloren is gegaan (zie ook de cropped tops). De allernieuwste herencollectie van Fendi voor lente zomer 2022 is modern met een wel heel avant-gardistische twist.

Het kleurenpalet is zacht: pistache, mud, zachtgrijs, azuur, beige, lila, munt. Het is een aangename, verkoelende mix van milde kleuren met een crescendo richting de finale van de show waarin we denim en outfits in donkere kleuren (tot en met zwart) te zien krijgen.

De effen outfits (in de meerderheid) worden afgewisseld door artistieke fantasieën die doen denken aan abstracte tekeningen. Opvallend zijn ook de mode accessoires: big shoppers maar ook kleine tasjes en verder veel sandalen met brede banden, hypermoderne opengewerkte sneakers, mocassins, slappe flaphoeden en montuurloze zonnebrillen.

Bijzondere aandacht verdient het nieuwe joggingpak – simpel, zacht, modern – en de total denim outfit met spijkerjack in jaren ’80 stijl (oversize met grote schouders) en dezelfde abstracte fantasieën die we al eerder noemden.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook!

