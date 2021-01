De allernieuwste modecollectie van Spyder voor winter 2021 2022 kenmerkt zich door optimistische neonkleuren. Deze sportieve collectie is geschikt voor iedere man, en voor elke levensstijl.

Ter gelegenheid van Men’s Milan Fashion Week luidt Spyder, internationaal merk van technische kleding, een nieuw tijdperk in met de wintercollectie 2021 2022. Voor het volgende seizoen maakt het merk een sprong in de toekomst door zich een wereld voor te stellen die van de pandemie is hersteld, en waarin heldere fluokleuren en dynamische geometrische lijnen domineren.

De nieuwe collectie van Spyder vertegenwoordigt dit nieuwe begin door technische kleding te interpreteren met heldere fluorescerende kleuren die de herlancering en wedergeboorte van sport aangeven. Alle items en stoffen zijn verfraaid met hoogglanzende neon-inzetstukken die herinneren aan het concept van ‘zoete illusie’, sleutelprincipe van het hele seizoen: van groen tot oranje, van limoen tot kristalblauw en lila, het elektrische palet van de collectie kijkt met kleurrijk optimisme naar de horizon.

Dankzij de briljante kleuren en hoogwaardige materialen, vormen de items uit de nieuwe wintercollectie 2021 2022 van Spyder een spannende combinatie van technologie, functionaliteit en mode die geschikt is voor iedere levensstijl.

ADVERSUS