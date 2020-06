Update je spijkerbroeken look voor lente zomer 2020. Dit zijn de allernieuwste trends. Bekijk de streetstyle looks en laat je inspireren.

Spijkerbroeken trends lente zomer 2020. Spijkerbroeken zullen nooit uit de mode gaan. Zelfs in de zomer, als de mussen van de hitte uit de dakgoot vallen, dragen we ze nog. Spijkerbroeken zijn een klassieker die seizoen na seizoen opnieuw worden geïnterpreteerd. Maar al te vaak grijpen de modeontwerpers daarvoor terug naar het verleden. Waarom ook niet? De spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen en lage taille uit de jaren ‘ 70 zijn nog steeds up-to-date. Hetzelfde geldt voor de spijkerbroeken met hoge taille uit de jaren ’80 die Magnum P.I. zo ontzettend cool wist te dragen? Ook spijkerbroeken met scheuren mogen nog steeds (perfect voor hete zomerdagen). Keus te over dus. Alles mag, alles kan. Kijk maar eens bij de spijkerbroeken die je nog hebt liggen. Misschien zit er nog iets tussen dat momenteel weer helemaal cool is. Alles komt altijd weer terug.

Spijkerbroeken man. Drie streetstyle looks voor lente zomer 2020

We kozen drie coole looks voor je uit: een spijkerbroek met enorme anti-hitte scheuren. Draag er een simpel T-shirt op. Een hippe seventies broek wordt heel chic met een mooie polo. De derde look komt in de buurt van een spijkerbroek en laat zich mee combineren met een lichte zomertrui in dezelfde kleurnuances.

Laat je inspireren. Geef je spijkerbroekenlook een moderne of vernieuwende twist mee.

