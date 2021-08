Zo camoufleer je bierbuik. 9x Kledingtips

Bierbuik? Je bent niet de enige. Steeds meer mannen krijgen, als de jaren verstrijken, met een bierbuik te kampen. Sporten en afvallen is natuurlijk het advies. Maar zolang je met een bierbuik te maken hebt, kun je ‘m ieder geval zo goed mogelijk camoufleren.

Hier zijn onze tips:

1. KIES DE GOEDE KLEDINGMAAT

Het is niet leuk om toe te geven dat je een kledingmaat (of meer) nodig hebt. Maar wil je je buik camoufleren, blijf dan niet je broeken en shirts uit je buikloze dagen dragen. Zie de werkelijkheid onder ogen, en koop dat maatje meer.

2. DE GULDEN MIDDENWEG: NIET TE STRAK, NIET TE WIJD

Om een bierbuik te camoufleren, kun je het beste de gulden middenweg tussen strak en wijd bewandelen. Te strakke kleding accentueert je buik, te wijde kleding geef je lichaam de vorm van een blok. Ga voor niet al te wijde kleding die je body vorm geeft.

3. DRAAG T-SHIRTS EN OVERHEMDEN NIET IN JE BROEK

De casualwear-trend om T-shirts en overhemden niet in je broek maar erover te dragen, is perfect om een bierbuik te camoufleren. Let er wel op dat je overhemden en shirts lang genoeg zijn en ook je buik bedekken als je je handen opheft.

4. GA VOOR POLOSHIRTS IN DONKERE KLEUREN

Een poloshirt in een niet al te dun maar ook niet al te dik materiaal in een donkere kleur is waarschijnlijk één van de beste kledingstukken om een bierbuik weg te werken.

5. GEEF JE BODY VORM MET EEN V-HALS

Een V-hals werkt in de lengte en leidt de aandacht van je buik af. Ga daarom bij voorkeur voor een V-hals.

6. VERMIJD HORIZONTALE STREPEN

Ga je voor strepen, vermijd dan horizontale strepen, maar ga voor verticale strepen die, net als de V-hals, in de lengte werken.

7. GEEF DE VOORKEUR AAN SINGLE-BREASTED BLAZERS

Ga je voor een pak, kies dan een single-breasted blazer en vermijd double-breasted blazers. Veel te veel stof in de buikstreek!

8. VERMIJD BANDPLOOIBROEKEN

Ga voor broeken met een plat voorfront. Vermijd bandplooibroeken die niet anders doen dan je buik accentueren. Vermijd broeken met een lage taille (de broek hangt over je buik heen) en met een hoge taille (de buik zit helemaal in je broek en dat staat – sorry! – oud). Houd ook hier de gulden middenweg aan. Draag een riem om de broek goed op z’n plaats te houden.

9. T-SHIRTS EN TRUIEN

Ga voor T-shirts en truien die losjes en netjes over je buik vallen. Een V-hals maakt langer en daardoor slanker. Draag een T-shirt onder je trui. Laagjes helpen om je buik te camoufleren.

ADVERSUS