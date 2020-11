Waarschijnlijk heb je in je kast een aantal winterjacks hangen, maar of er een lange winterjas bij zit, is de vraag. En dat is prima. Je bent waarschijnlijk een sportieve kerel die weer en wind graag comfortabel, warm en droog trotseert. Toch zijn lange herenjassen terug in het modebeeld. De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten stoere, lange exemplaren zien.

Op de catwalk van Boss voor herfst winter 2021 kwamen verschillende lange herenjassen voorbij. Kenmerkend voor dit seizoen is: de oversize snit en de royale lengte tot halverwege de kuit. Klassiekers met één rij knopen en een vrij kleine kraag laten zich gemakkelijk dragen, maar ook de double breasted modellen met drukknopen en grote revers verlenen je een stoere, maar luxe look.

Qua kleuren speel je het met grijs, donkerblauw of camel op safe, maar waag je ook eens aan een lichte kleur. Deze winter zien we opvallend veel wit, gebroken wit en crème tinten.

Voor een up-to-date modelook draag je onder je lange herenjas een outfit in dezelfde kleurnuances (alleen je schoenen mogen zwart zijn). Een witte spijkerbroek is een must-have voor dit seizoen. Een ander hot item voor winter 2020 2021 is een oversize coltrui, liefst met een dikke kabel.

Zoals je ziet, kun je een lange herenjas een klassieke maar ook een sportieve en eigentijdse twist meegeven. Bekijk de foto’s en experimenteer met jouw modelook.

ADVERSUS