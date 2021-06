Mannen shows. De eerste streetstyle beelden van de Milan Fashion Week zomer 2022. Foto: Charlotte Mesman

De Milan Fashion Week is van start gegaan! Op de catwalks showen de allernieuwste herencollecties voor zomer 2022. Zoals altijd zijn we ter plekke om jullie vanuit Milaan te berichten en de foto’s ‘live’ met jullie te delen. Ook al is het dit keer bijna de moeite niet. In plaats van de gebruikelijke 50 à 60 modeshows plus een groot aantal presentaties, showen er dit seizoen slechts – houd je vast! – DRIE maisons, en dat zijn: Dolce & Gabbana, Etro en Giorgio Armani. De rest van de modeshows en presentaties is digitaal (en kun je als vakmens tegenwoordig vanuit je luie stoel in eigen huiskamer overal ter wereld, zoals dat héél eufemistisch heet, ‘live’ volgen).

Als reden voor de wederom nagenoeg geheel ‘digitale’ modeshows wordt (natuurlijk) het covid-virus genoemd maar toch snijdt dat niet echt hout. Italië heeft op dit moment extreem weinig besmettingen, de provincie Lombardije (waarvan Milaan de hoofdstad is) is ‘wit’ (de beste kleurcode die je kunt hebben) en gelet op het mooie weer in juni in Italië hadden de modehuizen, zoals ze dat voorheen wel vaker deden, gemakkelijk in de buitenlucht kunnen showen. Je zou bijna denken dat Covid een welkom excuus is geworden om in deze moeilijke tijden te besparen op de hoge kosten die met een modeshow gemoeid gaan…

Enfin, het is zoals het is. Op deze dag 2 van modeweek (gisteren waren er enkel digitale shows) gaven Dolce & Gabbana de ‘fysieke’ aftrap met hun fashion show in de ex-bioscoop Metropol en was het voor ons (eindelijk) tijd om in actie te komen.

Alhoewel, erg veel was er niet te doen. Het aantal genodigden was beperkt en overwegend Italiaans, maar wel flink uitgedost in Dolce & Gabbana creaties. De kleurrijke fantasieën waren niet van de lucht! Het was een kakofonie van barokke en exotische prints. Voeg aan het geheel een handjevol influencers toe, bekijk onze streetstyle foto’s en je hebt een eerste beeld van deze wel bijzonder relaxede Milan Fashion Week!

