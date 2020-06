Bermuda met T-shirt? Jeans met zomertrui? Helemaal prima maar heb je zin in een gekledere modelook, kijk dan even naar onze streetstyle foto’s. Deze heren spotten wij bij de modeshow van Marni, één van de coolste Italiaanse cultmerken. De looks zijn bestudeerd en gekleed. Niet alles aan deze looks vinden wij even mooi, maar je kunt er wel nieuwe modetrends voor lente zomer 2020 plus stylish mode ideeën uithalen. Wel even aanpassen aan je eigen smaak en persoon.

Casual maatpak

De basis van deze streetstyle look is het casual maatpak. Zo’n pak is supercool. De proporties beantwoorden in het geheel niet aan de actuele modetrends voor lente zomer 2020 maar dat is duidelijk een keuze. De vintage volumes maken deze look interessant. Het overhemd en de schoenen vinden wij persoonlijk een beetje teveel van het goede, maar over smaak valt te twisten. Wij zagen liever een wit T-shirt en een paar sneakers, maar misschien is dat in jouw ogen weer banaal. Supercool ook het kapsel dat ook aan de zijkanten wat langer is. Minpuntje volgens ons: de George Michael oorbel.

Flitsende bodywarmer

Een flitsende bodywarmer is een topper voor de Nederlandse zomer. Iets om altijd bij je te hebben. Zo’n bodywarmer doet het supergoed met jeans of een korte broek. Wil je er een geklede(re) draai aangeven, dan draag je ‘m op een bandplooibroek. Voor een gelikte look combineer je ‘m met een slim fit broek zoals op de foto. Dus: supercool de bodywarmer. Klassieke veterlaarzen zijn ook een hebbeding, volgens ons. Doe met de rest van deze look wat je wilt. Een look is het in ieder geval wél.

