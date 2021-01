De herencollectie van Prada voor herfst winter 2021 2022, ontworpen door Miuccia Prada en Raf Simons, is ontstaan ​​uit een intiem en persoonlijk verlangen naar contact, uit onze behoefte aan uitwisseling en relatie. Aan de basis van dat alles staat het individu, met zijn lichaam en zijn vrijheid.

De behoefte aan sensaties en het plezier van aanraking en contact vertaalt zich in een veelvoud aan texturen en stoffen. Breiwerk in jacquardstof met geometrische motieven en leer wordt gecombineerd met re-nylon, tweed bouclé en klassieke wollen krijtstrepen in soms traditionele, soms onverwachte kleuren.

Het verlangen naar interactie komt tot uiting in het decor waarin de modellen de allernieuwste collectie van Prada showen. Ze lopen door een opeenvolging van kamers, van omgevingen. Elke kamer prikkelt de zintuigen, dankzij de felgekleurde achtergronden en de originele elektronische soundtrack van Plastikman, de artiestennaam van Richie Hawtin, die de eenzame gang van de modellen benadrukt. De “non-spaces” van de show, gecreëerd door Rem Koolhaas en AMO, worden begrensd door panelen van marmer, hars, gips en “nepbont”. Ze zijn uitnodigend en verleidelijk en kunnen tegelijkertijd worden opgevat als intern en extern, hard en zacht, warm en koud: ze bevatten beide en geen van deze kenmerken en laten absolute vrijheid van interpretatie en expressie toe.

Deze dualiteit komt ook tot uiting in de vorm van het lichaam door middel van gereduceerde kleding en een minimalistische structuur. De logische conclusie is een terugkeer naar lichamelijkheid: de “lange onderbroeken” in jacquard breisels creëren een vloeiende “tweede huid”, die het lichaam in dynamische beweging omlijnt. De kledingstukken onthullen en verhullen paradoxaal genoeg tegelijkertijd het lichaam, waarbij de nadruk op lichamelijkheid, maar ook op vorm ligt.

De jassen met enkele rij knopen en dubbele rij knopen ontwikkelen zich langs rechte lijnen, terwijl de bomber jackets royaal van formaat zijn. De kledingstukken, gemaakt van leer en bouclé en gevoerd met geometrische jacquardstoffen, zijn sensueel en roepen een veelvoud van sensaties op die alleen de drager kan begrijpen. De kleuren en patronen prikkelen het oog, de oppervlakken verleiden tot aanraking.

ADVERSUS