Milan Fashion Week. De allereerste streetstyle foto’s uit de Italiaanse modestad

Het is weer Milan Fashion Week! Op de catwalks showen de allernieuwste damescollecties voor lente zomer 2022. De showkalender is nog voor het merendeel digitaal maar toch zijn er al wel wat meer – zoals dat tegenwoordig heet – ‘fysieke’ modeshows.

Vandaag was de aftrap. Zo ongeveer direct van de luchthaven Linate gingen we door naar de eerste modeshows waar we onze camera’s op het modepubliek richtten. Dat was uiteraard – wegens omstandigheden die we allemaal kennen – beperkt, maar toch was er al wel wat te zien en te beleven. Er liepen in ieder geval genoeg influencers rond om je alvast op wat streetstyle uit de Italiaanse modestad te kunnen trakteren.

We geven je de eerste indrukken van de Milan Fashion Week voor lente zomer 2022 mee. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

De komende dagen komen we bij je terug met meer streetstyle fashion, modetrends en haartrends direct vanuit Milaan. Beleef het met ons mee.

