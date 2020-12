De showkalender voor de Milan Fashion Week voor zomer 2021 is ongewoon (leeg). Een groot deel van de modehuizen showt digitaal. Van de gebruikelijke 70 modeshows, zullen slechts 23 maisons hun nieuwe collectie voor volgend jaar zomer (2021) aan het modepubliek presenteren.

Weinig internationaal modepubliek, veel streetstyle mode

Op de eerste showdag (23 september) beet Fendi de spits af, gevolgd door No. 21, Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana en Blumarine. Het internationale modepubliek mocht dan om allerlei redenen (beperkingen in het reizen, een beperkingen in het aantal mensen bij elkaar) slecht vertegenwoordigd zijn, bloggers, vloggers en streetstyle fotografen trokken in grote getale naar de showlocaties zodat alles er uiteindelijk toch redelijk ‘normaal’ uitziet. Afgezien van de verplichte mondkapjes en het meten van de lichaamstemperatuur voor het betreden van de showlocaties.

Topmodel Imaan Hammam en streetstyle mode

Het modehuis Fendi had groots uitgepakt met een enorme hoeveelheid (top)modellen waaronder Nederlands topmodel Imaan Hammam. Rond de showlocatie was het een drukte van jewelste. Bloggers en influencers showden de allernieuwste creaties voor de winter (ondanks het stralende zomerweer). Opvallend waren onder meer de lange wintermantels: XL, extralang en superchic, een huge modetrend voor herfst winter 2020 2021. Hoge laarzen (inclusief regenlaarzen) zijn een ander hot item van nu. Grote tassen zijn eveneens in de mode, en worden gecombineerd met mini-bags.

Jaren ’80 invloeden in de modetrends voor winter 2020

Bij Alberta Ferretti vierden de jaren ’80 hoogtij. Het Italiaanse modehuis laat zich al sinds enkele seizoenen door de Eighties inspireren en dat was goed te zien aan de outfits van het modepubliek/influencers die zich op het plein van het Castello (kasteel) in Milaan voor de show verzamelden. Wijde broeken met bandplooi werden in afzaklaarzen, en truien in broeken, gedragen. Grijs en zwart waren goed vertegenwoordigd, maar ook felle kleurcombinaties als rood en lila/paars.

Fantasieën en modellen met retro kapseltjes

De vertaalslag van de creaties van Dolce Gabbana van de catwalk naar het grote publiek is één van de moeilijkste. Wil je de collecties van dit modehuis, met vooral veel kleurrijke fantasieën, met stijl dragen dan moet je van goede huize komen. De streetstyle mode rond de showlocatie van dit modehuis laat vaak te wensen over, maar de modellen maken veel goed. De cast bestond uit een mix van bekende en minder bekende gezichten. De kapseltjes van de modellen liepen uiteen van strak knotjes tot beeldig gekapte hoofden in retro stijl. We roepen het al een tijdje: kappershoofden komen terug!

