Modeaccessoires man winter 2020 2021. 3x Coole mode ‘gadgets’

Mode is fun (het leven is al serieus genoeg!). We zochten drie gadgets van de catwalks voor herfst winter 2020 2021 die je look een speelse twist mee geven. Deze gadgets zijn bovendien ideaal voor al die mannen die niets van sjaals en mutsen houden :-)

Superkorte body warmers zijn fun!

Zowel voor mannen als vrouwen laten de modetrends voor herfst winter 2020 2021 hilarisch korte truien en body warmers zien. Deze kledingstukken zijn grappig maar ook functioneel want ze houden je borst en keel goed warm. Wie wil er in deze tijd nu koud vatten?

Losse col

Een ander winter item waar je gezondheid blij van wordt, is de losse col. Deze laat zich veel gemakkelijker dragen dan een sjaal, maar houdt je net zo warm. Bovendien doet zo’n col ook nog iets voor hele outfit!

Coltruitjes met capuchons

Behalve losse colsjaals gaan we deze winter ook coltruitjes (of losse collen) met capuchons zien. Wij zien er de humor wel van in, zeker als je ze met een net overhemd combineert zoals het Italiaanse modehuis Salvatore Ferragamo dat deed.

Kijk maar wat je ermee doet. De bottomline is: neem de mode (en jezelf) niet al te serieus!

