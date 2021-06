Hoe word je model? Hoe ziet het modellenwerk en het leven als fashion model er in de post-covid wereld uit? Interview met Antonio Venuti, Director van The Wolves Model Management, modellenbureau in Milaan.

Model worden. Modellenbureaus en fashion modellen in het post-covid tijdperk. Photo: courtesy of The Wolves Management. Tweede van links: Antonio Venuti

Wat is er veranderd in de wereld van de modellenbureaus in de nu inmiddels meer dan een jaar aanhoudende covid-19-noodsituatie? De modewereld en het leven van de fashion modellen wordt – terecht – met (onder meer) reizen geassocieerd. Laat dat nu één van de aspecten zijn waar we de afgelopen maanden op hebben moeten inleveren. Veiligheidsregels, hygiënevoorschriften, afstand houden, om het nog maar niet te hebben over de blokkades en objectieve moeilijkheden die eenieder ontmoedigen om te reizen of andere sociale interacties te ondernemen, zijn aan de orde van de dag. Als je denkt dat jouw leven beschadigd is door de virusuitbraak en de manier waarop met de noodsituatie is omgesprongen (vaak heel slecht), probeer je dan ook eens voor te stellen hoe de wereld van de modellenbureaus is veranderd, en wat voor een ingrijpende gevolgen de noodsituatie heeft gehad voor het leven van de fashion modellen die letterlijk meer dan een jaar op de bank hebben doorgebracht (en een jaar is héél véél in dit vak).

Antonio Venuti, Director van The Wolves Model Management, modellenbureau in Milaan, vertelt ons over de ingrijpende veranderingen en moeilijkheden in de modewereld. Ik ken Antonio nu een paar jaar en ik moet zeggen dat het de enige, echte persoon is in een wereld waar ik me graag verre van houd. Met Antonio praatten we ook over hoe aspirant-modellen zichzelf kunnen aanmelden bij modellenbureaus en wat ze van dit werk, zeker in het begin, kunnen verwachten.

Er is inmiddels meer dan een jaar verstreken sinds de beruchte 23 februari 2020 waarop de Milan Fashion Week bruusk werd beëindigd en Italië in lockdown ging. Wat is er sindsdien in de modewereld veranderd? Hoe hebben jullie deze dramatische situatie het hoofd geboden?

Er is heel veel veranderd. De tijden zijn veranderd, de manier van werken is veranderd. De wetten en regels blijven veranderen en wij moeten ons er in real-time aan aanpassen. De modellen komen uit andere landen, grenzen gaan open en dicht al naar gelang de (nood)situatie. In deze context moeten wij onze werkplannen maken en omzetverwachtingen opstellen. Het is niet gemakkelijk, geloof me.

Ook als we naar de klanten (dat is: degenen die de modellen boeken, red.) kijken, is het panorama sterk veranderd. Het aantal showrooms is op het moment ééntiende van wat het voorheen was. Om aan de veiligheidsregels te voldoen wordt in deze periode digitaal gewerkt, en dus hebben ze minder modellen nodig. Alleen de meisjes die al langere tijd met een bepaalde showroom werken, worden nog geboekt, maar steeds vaker wordt er ‘digitaal’ gewerkt, en al die castings bij showrooms die er eens waren om nieuwe meisjes uit te zoeken, zijn er niet meer. Ook het aantal andere castings is sterk afgenomen. De modellen die naar Milaan komen, denken dat ze veel afspraken en castings gaan aflopen, maar ten gevolge van de covid-19 situatie kunnen en willen de klanten op een dag geen tweehonderd meisjes in levende lijve meer zien, zoals we dat eerst deden.

Zoals je wel zult begrijpen, is het moeilijk om de modellen duidelijk te maken dat ze gerust naar Milaan kunnen komen, ook al zijn geen fysieke castings. Ook de ‘mother agencies’ aarzelen vaak om de meisjes te laten vertrekken. Dit is echt een probleem voor ons. Wij hanteren alle denkbare voorzorgsmaatregelen, zeker voor appartementen. Om de social distancing regels na te leven, huisvest elk modellenappartement nog maar de helft van het aantal modellen in vergelijking met het verleden. Vandaag zijn de nieuwe modellen bij ons aangekomen. Momenteel hebben we er zo’n veertig in de stad. We moesten ze in groepjes van zes het bureau binnen laten, om te voldoen aan de noodverordeningen.

De modellen doen dus veel minder castings? Vroeger waren ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met hun book (portfolio) op pad…

Ja, dat klopt. Ze hebben veel minder afspraken, maar het werk is er niet minder om. Natuurlijk zijn er ten opzichte van de afgelopen jaren veel dingen veranderd, dat kan ik niet ontkennen. Wij streven ernaar om ons budget te blijven halen. Maar het aantal modellen is kleiner, het aantal modellenopdrachten ook. Daarom maken we een zorgvuldige selectie van modellen die we uitnodigen om naar Milaan te komen. Op die manier weten de modellen dat ze geen tijd verliezen, en wij ook niet. Geen van beide partijen verliest geld. Het doel is altijd om maximaal te werken, ook omdat als een model niet werkt, wij als bureau ook niet werken.

Je zei me eerder dat het modellenbureau voorheen overspoeld was met modellen uit alle delen van de wereld. Waar komen de modellen die nu in Milaan zijn vandaan?

Van Europese markten. Vooral uit Polen, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Met een visum mogen ze nu ook uit Oekraïne komen. Steeds meer grenzen gaan open, de meisjes beginnen weer te komen. Maar Brazilië bijvoorbeeld is momenteel (juni 2021, red.) totaal geblokkeerd. Maar weet je wat het grootste probleem voor ons was? Het feit dat tot een maand geleden alle meisjes die arriveerden in quarantaine moesten. Ze kwamen aan en je mocht ze niet eens zien. Op dag één gingen ze het appartement in en op dag zes mochten ze er pas weer uit. We deden de boodschappen voor ze. Het was een delirium. Je weet vast dat Nederland bijvoorbeeld een PCR-test voor het vliegen wilde. Voor elk model dat wegging, moesten we die test organiseren. Kortom, het was allemaal heel moeilijk.

Kun je meer vertellen over de aspirant-modellen en hoe ze kunnen beginnen. Hoe kan een aspirant-model zichzelf bij The Wolves Models introduceren, en wat gebeurt er nadat ze zich heeft aangemeld en foto’s en informatie heeft toegestuurd?

Op de nieuwe website die net online is gegaan, hebben we een pagina voor inzendingen. Daar kunnen de meisjes hun foto’s en informatie uploaden. Elke ochtend controleren we de inzendingen en maken we een selectie. We reageren heel snel op de modellen die ons interesseren.

Gewoonlijk vragen we in dat geval om meer materiaal toe te sturen en organiseren we een videoconferentie, want voordat we iemand naar Milaan laten komen moeten we ons ervan verzekeren dat het meisje alles begrepen heeft en dat ze echt de persoon van de foto’s is (er zijn mensen die heel goed zijn in het bijwerken van foto’s voordat ze ze insturen). De laatste stap is een uitnodiging bij ons bureau en het tekenen van een contract. Dan kan het meisje aan haar avontuur/carrière bij ons beginnen.

Hoe is de manier van scouten veranderd en hoe is de dynamiek binnen het bureau gewijzigd?

Omdat er niet gereisd kon worden, heeft Federica, mijn collega, voor de scouting een nieuwe, virtuele manier van reizen uitgedacht. Ze begon met het online afspraken maken met andere modellenbureaus over de hele wereld en organiseerde scoutingdagen alsof ze daar zelf fysiek bij aanwezig was. In plaats van persoonlijk bij de bureaus te gaan kijken welke meisjes beschikbaar waren om naar Milaan te komen, organiseerde zij alles op een virtuele manier. Ze slaagde erin scoutingreizen te vervangen door videoconferenties. En dus organiseerde ze tien, vijftien virtuele scoutingvideoconferenties per dag, een belangrijk succes voor ons. Dit is iets waar ik trots op ben, mensen die in de zaak geloven en zich dat eigen maken.

Evenals Miki, een andere zeer waardevolle collega van mij, die erin slaagde zijn exclusieve afspraken met zijn klanten te maken, die nu alleen nog met ons werken. We zijn een heel jong team, we hebben elkaar gevonden, we hebben onze dimensie gevonden. Een van de eigenaren van het bureau houdt ervan om iedereen uit te dagen, te stimuleren, hij hielp ons te groeien, het groepsgevoel te versterken, hij wakkerde de confrontatie tussen ons aan. Ik ben de manager, maar ik neem pas een beslissing als ik al mijn medewerkers heb gehoord. Elke dag wil ik weten wat mijn medewerkers denken, anders is het geen team.

Je vertelde me dat je achter de schermen geweldig werk doet voor de modellen, dat jullie zelfs boodschappen deden voor modellen in quarantaine. Een buitenlands model wordt dus, als ze voor de eerste keer in Milaan aankomt, in alles bijgestaan ​​door het bureau?

Ja, zoals je weet, betalen wij hun vliegticket. In het geval de modellen een uitnodigingsbrief nodig hebben, bereiden we die voor, en verder verblijven de modellen in onze appartementen. Een van de doelstellingen van het skypegesprek waarin we het model ontmoeten, is dan ook om ons te laten zien, om te laten zien wie wij zijn, want achter een computer of een telefoon kan van alles zitten. Naar mijn mening is dit het belangrijkste deel van mijn werk. Ik ben old school. Ik moet zien met wie ik werk, al is het maar op skype, al is het maar voor vijf minuten. Als je naar Milaan komt, moeten we elkaar van tevoren gezien hebben. Ik zou nooit de agent zijn van een meisje dat ik nog nooit persoonlijk heb gezien. We moeten praten over wat we samen gaan doen, niet over wat ik moet gaan doen in het bureau of jij als model, maar wat we samen zullen proberen op te bouwen.

Wat is het type meisje waar jullie nu naar op zoek zijn of dat op de Milanese markt werkt?

Gelukkig kiezen veel klanten voor een gevarieerd aanbod aan meisjes. Niet alle meisjes zijn perfect, godzijdank, wat zou het een saaie wereld als ze allemaal blond en verfijnd waren, en er allemaal hetzelfde uitzagen.

Wat we op dit moment doen, is het scouten van alle soorten klanten die we hebben. We gaan voor high fashion, maar we moeten ook winst maken voor het bedrijf en daarom zijn we op zoek naar meisjes die commerciële banen kunnen doen, dus meisjes die niet super vreemd zijn, maar die vooral een leuk karakter hebben. Het karakter kun je al zien aan haar uiterlijk, aan hoe ze zich kleedt, aan hoe ze haar haar draagt. Gelukkig kiezen veel klanten voor een gevarieerd aanbod aan meisjes. Niet alle meisjes zijn perfect, godzijdank, wat zou het een saaie wereld als ze allemaal blond en verfijnd waren, en er allemaal hetzelfde uitzagen. Soms zelfs zijn de lengte en afmetingen niet eens zo belangrijk. Maar er zijn nog altijd klanten die wel bepaalde lengtes, bepaalde maten willen, dus die parameters worden niet volledig losgelaten.

