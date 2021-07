Modellenbureaus en modellen in Covid-tijd. Interview met Federico Superina, model scout

Wat is er veranderd voor de modellenbureaus en voor de modellen? Hoe hebben bureaus en modellen zich door de Covid-crisis heen geslagen? Interview met Federico Superina, Booker en Scouter bij Olympia Model Management in Milaan.

Modellenbureaus en modellen in Covid-tijd. Wat is er veranderd? Interview met Federico Superina, model scout

We zijn allemaal getroffen door wat er de afgelopen achttien maanden is gebeurd. De Covid-epidemie gaat iedereen aan. De wereld van de modellen en modellenbureaus vormt geen uitzondering. Ze stond zelfs in de frontlinie. Lockdowns, gesloten grenzen en allerlei absurde en tegenstrijdige regels maakten reizen – wat nu eenmaal inherent is aan het modellenwerk – extreem moeilijk (soms zelfs onmogelijk). Als je je het leven van een model probeert voor te stellen, zul je begrijpen hoe ingrijpend dat voor deze professionele figuur door de uitbraak van de Covid-epidemie is veranderd.

Op een hete Milanese julimiddag ontmoeten we Federico Superina van het modellenbureau Olympia Model Management. Federico is een oude vriend en een modelscout die de gouden modeperiode van Milaan heeft meegemaakt en voor de belangrijkste modellenbureaus heeft gewerkt.

We vragen Federico hoe de modellenwereld in de afgelopen anderhalf jaar is veranderd, wat de impact van de epidemie op de manier van werken is geweest, en hoe het is gelukt om de modellen ook in deze pandemietijd te kunnen blijven managen.

Hoe is jullie manier van werken sinds februari 2021 veranderd?

In de eerste twee maanden, toen Italië in een strenge lockdown was, zagen we een sterke daling in het aantal opdrachten, maar toen de maatregels versoepelden, begon alles weer langzaam op gang te komen. Augustus 2020 was een onverwacht goede maand en ook de modeweek in september ging heel goed. Op dit moment zien we dat niet alleen de modeproducties maar ook de opdrachten voor reclames weer aantrekken.

Het moeilijke is dat je nooit weet wat je te wachten staan. Je weet nooit of de lijn zal blijven stijgen of dat er weer nieuwe onderbrekingen zullen volgen. Je kunt de toekomst niet plannen, je weet nooit welke modellen je naar Milaan kunt laten overkomen. Tot voor kort konden de modellen uit Brazilië niet overkomen, nu kan dat wel. Nederland vroeg tot een maand geleden een coronatest die niet ouder mocht zijn dan 48 uur en dan ook nog eentje binnen vier uur voor de vlucht. Elke keer moesten we al deze tests voor onze modellen organiseren. Het was een drama, geloof me. Een ander voorbeeld is Rusland. Sinds een jaar komen er geen modellen meer uit Rusland, maar uit Oekraïne bijvoorbeeld wel. Het is een wirwar van regels en tests. Verder moeten de meisjes, als ze eenmaal in Italië zijn, ook regelmatig testen, en ook voorafgaand aan elke opdracht. Die coronatests zijn een ware business geworden. En wij moeten elke keer weer alle afspraken regelen. Verder moesten we ons ook richten naar de wensen van de klant (degene die de modellen boekt).

Veel meisjes durven in deze periode niet te reizen uit angst voor het Covid-virus, of om in Italië in quarantaine te moeten…

De covid-controles in Italië zijn heel strikt en continu, zowel van de kant van de modellenbureaus als de opdrachtgevers. In geval een meisje positief test, wordt dat direct ontdekt, vanaf de eerste symptomen, en de risico’s zijn heel beperkt. Zoals gezegd wordt er regelmatig en preventief getest. Ik kan de (aspirant)modellen op dit punt geruststellen.

Wat gebeurt er als een meisje positief test?

Dan maken wij een appartement voor de quarantaine klaar en testen we alle andere modellen die met haar hebben samengewoond. We nemen de zorg volledig op ons. Dat is een voordeel van een klein modellenbureau (in vergelijking met een groot bureau). De lijnen zijn kort en de verhoudingen zijn ook in dit soort gevallen veel menselijker.

Hoe is het modellenwerk veranderd?

Er zijn veel minder ‘real life’ castings; de meeste castings zijn online. De beginselectie online is heel streng. De klanten gaan veel selectiever te werk en willen alleen die meisjes zien die echt aan hun criteria beantwoorden. Er zijn geen megacastings met 300 modellen meer…

En de scouting?

Scouten gebeurt volledig online. Tot nu toe was het niet mogelijk om te reizen zonder dat je in quarantaine ging. We hebben alles naar online moeten verplaatsen en ons bij voorkeur beperkt tot die modellenbureaus die we goed kennen, waar we van op aan kunnen.

Als de epidemie voorbij is, gaan jullie dan weer reizen om te scouten of houden jullie het online scouten erin?

We gaan zonder meer weer reizen om te scouten. Ons werk begint bij scouten. Je kunt wel online scouten, maar het is vele malen beter om de meisjes persoonlijk te ontmoeten. Je moet met de modellen praten om te begrijpen wie je voor je hebt. Het verschil tussen een mooi meisje en een model met potentie zit ‘m in het karakter. Een model met karakter en persoonlijkheid werkt en blijft werken. Een meisje dat enkel mooi is niet. Als je persoonlijk gaat scouten, begrijp je direct het karakter van het meisje, je ziet hoe ze op de ontmoeting reageert, je ziet veel meer van haar persoonlijkheid. Dus we gaan weer reizen. Absoluut.

Verder zijn we hier in Italië op dit punt heel traditioneel. Ook fotografen en klanten willen de modellen in persoon zien. Ik denk dan ook dat veel dingen weer zoals voorheen zullen zijn. Niet alles, maar wel veel.

Heeft de Covid-epidemie ook invloed gehad op het type model waar vraag naar is?

Nee, dat is niet veel veranderd, maar zoals altijd in tijden van crisis gaat men vooral op zeker. Er is meer vraag naar klassieke schoonheden, en minder naar uitgesproken ‘types’ maar dat is normaal. Met mooie meisjes en de juiste maten ga je op zeker.

En de modeweken? Hoe zie je die in de nabije toekomst?

Nu is alles virtueel, de castings worden online gedaan, de modehuizen komen al een lijst met modellen die ze in hun show willen hebben, en dan is ook het merendeel van de shows nog eens virtueel. De afgelopen modeweken waren er maar heel weinig echte castings. De grote modeontwerpers boeken de topmodellen en de modellenbureaus die deze toppers in huis hebben, zetten dan en passant ook een paar ‘new faces’ in. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Het zijn altijd al de modellenbureaus met de meest bekende modellen die het meest werken. Als een bureau kleiner is, en new faces heeft, is het moeilijker.

Hoe kun je je bij een modellenbureau aanmelden?

De eerste selectie gebeurt op basis van wat ons online wordt toegezonden. Om je aan te melden, ontvangen we graag een paar foto’s zonder make-up, een close-up foto van je gezicht, een foto waarop je profiel te zien is, en een foto waar je geheel op staat. Je kunt die foto’s gerust met je mobieltje maken. Ze geven ons al een goed beeld op basis waarvan wij een selectie kunnen maken.

Olympia Model Management is wat je zou kunnen noemen een ‘Boutique Agency’. Wat zijn de voordelen van een kleinschalig modellenbureau ten opzichte van een groot modellenbureau?

Er zijn voordelen en nadelen. Een groot bureau biedt de mogelijkheid om direct door te breken als model. Maar je bent een nummer, één van de 80 modellen van het bureau. Als je gelijk begint te werken, werk je en misschien veel ook, wellicht elke dag. Maar als je niet direct begint te werken, raak je gemakkelijk in de vergeethoek. Ze sturen je naar castings maar geven er geen follow-up aan.

Met een klein bureau is de doorbraak misschien minder explosief, maar je booker zal er alles aan doen om opdrachten voor je binnen te halen, en proberen te begrijpen waarom je niet werkt, je helpen om aan de slag te komen. Misschien doe je er een jaar over in plaats van een maand, maar als je potentieel hebt, dan kom je er.

Een groot bureau heeft veel modellen. Als je weggaat en vervolgens weer terugkomt, riskeer je dat je al vergeten bent, dat je tijd weggooit. In een klein bureau maak je altijd deel uit van de modellen van het bureau, en kun je gerust weggaan en weer terugkomen, en de draad weer oppakken. In een groot bureau moet je er zelf bovenop zitten, je moet laten zien dat je er bent, anders ben je weg. Tenzij je direct op een goed niveau werkt, natuurlijk.

Kan een klein bureau zijn modellen bij alle klanten, ook de belangrijkste modehuizen en dergelijke, introduceren?

Dat hangt erg van de booker af, maar het is wat moeilijker. Ik werk al jarenlang in de modewereld, maar ik ben me ervan bewust dat de klanten zich anders gedragen al naar gelang het bureau waarvoor je werkt, en de topmodellen die je vertegenwoordigt. Nogmaals, het hangt van de booker af. Als het een nieuw bureau met nieuwe bookers is, dan krijg je moeilijk voet aan de grond omdat de klanten al met tientallen bureaus samenwerken. Maar als ze jou als booker en het bureau kennen, dan zullen ze naar je modellen kijken. Verder komt er ook altijd een flinke dosis geluk bij kijken. Een model moet op de juiste plek op het juiste moment zijn.

Willen casting directors nog steeds new faces die niemand ooit gezien heeft?

Ja, maar die zoeken ze niet hier in Milaan. Als ze new faces willen dan halen ze die direct ergens anders in de wereld zodat niemand ze ooit gezien heeft. Als een meisje eenmaal hier is, is ze al ‘gezien’. Er zijn buitenlandse bureaus die afspraken hebben met verschillende casting directors. Die bureaus zullen je nooit zo’n meisje sturen maar zullen haar direct in handen van de casting directors geven zodat ze absoluut nieuw is.

Als we straks weer kunnen reizen, waar ga je dan als eerste naar toe?

Goede vraag! Dat hangt van het moment af, want mijn reizen zijn seizoensgebonden. Elke herfst ga ik bijvoorbeeld naar een beurs in Canada en maak ik een toer door Canada en de Verenigde Staten. Maar ik denk dat ik eerst maar in Europa begin. Dat is eenvoudiger.

Met dank aan Federico Superina, Model Scout

Olympia Model Management Milano

http://www.olympiamodel.com

fedethescout@gmail.com