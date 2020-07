Je kunt natuurlijk de hele zomer in je spijkerbroek met T-shirt rondlopen. Dat kan op zich heel cool zijn. De fashion modellen zweren bij deze combinatie. Je kunt ook voor een uitgesproken fashionista look gaan waarbij je je laat inspireren door de streetstyle mode bij de Fashion Weeks. En dan heb je nog de catwalks met de allernieuwste modetrends als inspiratiebron voor zomer 2020. Die zijn niet altijd even draagbaar maar er zitten wel coole looks tussen.

We zochten drie casual catwalk looks voor je uit die een welkome afwisseling op je (eeuwige) spijkerbroek plus T-shirt kunnen vormen. Deze looks bestaan uit hoodies of zomertruien die je met een coole (wijde of rechte) joggingbroek kunt dragen. Of met een slim fit jeans maar nu eens in een donkere kleur (zie de foto van Etro).

Maak deze casual (weekend) looks af met trendy modeaccessoires volgens de allernieuwste modetrends: heupentassen die je overdwars draagt, coole multicolor sneakers of leren sandalen.

Heel cool is ook een slim fit broek met zijden overhemd met fantasie en daarover een jaren ’80 varsity (college) jacket. Juist onder zo’n semi-casual en stijlvolle outfit doen leren sandalen het goed.

Bekijk de casualwear looks maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook voor zomer 2020.

