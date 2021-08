Modetrends 2021. De spencer is cool! Zo draag je ‘m

Spencers cool? Jawel! Stoere kerels dragen in het jaar 2021 spencers. Als het even kan op de blote huid.

Modetrends 2021. De spencer is cool. Photo: courtesy of Etro (FW 2021 2022)

Het is een onverwachte modetrend voor 2021: de spencer. Hoe klassieker je ‘m kiest, hoe stoerder ‘ie is. Denk bijvoorbeeld aan van die tennis slip-overs met V-hals en armuitsnijdingen met contrasten. Je kent ze vast wel uit films van weleer: van die college-spencers met vlechtpatroon en geribbelde boord.

Modetrends 2021. De spencer is cool. Foto: Charlotte Mesman

De nieuwigheid van de spencer voor 2021 (en ook 2022) zit ‘m volgens de allernieuwste modetrends niet zozeer in de snitten maar vooral in de manier waarop we deze klassieker gaan dragen (er zijn er wel varianten op het thema: zie Y/Project).

Modetrends 2021. De spencer is cool. Photo: courtesy of Y/Project (FW 2021 2022)

De klassieke spencer draag je namelijk, als het even kan, op de blote huid. Een paar afgetrainde armen en een spijkerbroek of een chinobroek maken het plaatje compleet. We kwamen deze look tijdens de modeweken meerdere malen tegen.

Modetrends 2021. De spencer is cool. Foto: Charlotte Mesman

Als de temperaturen zakken, gaan we daarentegen onder de spencer van alles dragen. En dat bedoelen we dan echt letterlijk, dus: ONDER je spencer. Denk hierbij aan T-shirts, hoodies tot aan K-wayachtige windjacks toe. Je zou zelfs aan spijkeroverhemden kunnen denken.

Modetrends 2021. De spencer is cool. Photo: courtesy of Etro (FW 2021 2022)

Wat we dit seizoen liever niet doen is een spencer met een klassiek overhemd combineren.

Wat we ook liever niet doen, is een jasje of jack over je spencer dragen. Het mag natuurlijk wel maar dan is het spencer-effect wel meteen weg. De spencer is in 2021 dus vooral een ‘slip over’ en geen ‘pullunder’ (zoals ‘ie ook wel genoemd wordt).

ADVERSUS