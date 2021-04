Als de wereld om ons heen drastisch snel verandert, worden referentiepunten des te belangrijker. Eén geliefd referentiepunt in de mode is de spijkerbroek. Evergreen, item dat de tand des tijds en vele sociale veranderingen heeft doorstaan. No matter what, spijkerbroeken blijven we dragen. Had kleding tot voor kort vooral de functie van ‘uitstraling’ en status, en beleefde je de mode vooral door de ogen van anderen, sinds de lockdown gaat het meer om de relatie met jezelf. Om comfort en welzijn. Een evergreen als de spijkerbroek past goed in het plaatje.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we op de catwalks voor lente zomer 2021 weer heel wat spijkerbroeken tegenkomen. Juist omdat het meer dan ooit om iets ‘persoonlijks’ gaat, laten de spijkerbroeken trends voor 2021 een uiterst gevarieerd beeld zien. Natuurlijk zijn er wel wat rode lijnen in te ontdekken.

De jaren ’80 en ’90 drukken nog steeds hun stempel. Uit de jaren ’80 nemen we de hoge tailles over. Van de jaren ’90 kopiëren we de oversize volumes. Ook de jaren ’70 doen een duit in het zakje. Tie dye bijvoorbeeld blijft in de spijkerbroeken opduiken.

Maar het zijn vooral de creatieve modellen voor lente zomer 2021 die de aandacht trekken. Zo zagen we bij Kenzo spijkerbroeken met panelen en doorgestikte naden aan de voorkant. Dat laatste is een trend die we al een paar seizoenen zien en die als bijkomend voordeel heeft dat je benen er langer en slanker door lijken.

Interessante spijkerbroeken looks zagen we ook bij Etro die vooral met kleurrijke combinaties aan de slag ging. Als we dag na dag in dezelfde omgeving verblijven (lees: thuis) en een ongewoon saai leven leiden, dan brengen kleuren leven in de brouwerij. Ga voor een spijkerbroek in een ongewone kleur (zie ook de coverfoto) en combineer ‘m met een felle zomertrui of met items met gewaagde fantasieën, is de boodschap van het Italiaanse modehuis.

Naast creatieve en kleurrijke ontwerper staan de denim trends voor lente zomer 2021 natuurlijk ook in het teken van comfort. Think wijde broeken, maar ook hemden en oversize shorts tot op de knie, liefst in lichte kleuren voor een lichte, luchtige mood. Iets waar we in deze periode allemaal behoefte aan hebben.

