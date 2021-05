Het is de allernieuwste denim trend voor lente zomer 2021: tie dye spijkerbroeken. Ontdek meer over deze trend.

Modetrends heren lente zomer 2021. Tie dye spijkerbroeken. Foto: Charlotte Mesman

De spijkerbroeken trends voor lente zomer 2021 laten een gevarieerd beeld zien. De vintage look met gaten en scheuren is op z’n retour maar daarvoor komt een andere denim trend uit het verleden in de plaats: tie dye uit de seventies.

Modetrends heren lente zomer 2021. Tie dye spijkerbroeken. Foto: Charlotte Mesman

Tie dye (knoop en verf) is een onregelmatig patroon dat wordt verkregen door de (in dit geval) denim te knopen en vervolgens te verven (of bleken). Hierdoor heeft elk kledingstuk een heel eigen patroon. Deze techniek wordt op allerlei materialen toegepast.

Maar terug naar de spijkerbroeken. Tie dye spijkerbroeken zijn een super modetrend voor lente zomer 2021. Je kunt gaan voor exemplaren met sterk contrasterende kleuren zoals op onze streetstyle foto’s maar je kunt ook voor zachtere patronen gaan.

Modetrends heren lente zomer 2021. Tie dye spijkerbroeken. Foto: Charlotte Mesman

De meest relaxede manier om een tie dye spijkerbroek te dragen, is met een simpel wit T-shirt. De modetrends voor lente zomer 2021 laten een comeback van het klassieke T-shirt en ook het jaren ’70 ribbeltjeskatoenen hemd zien (ook stoer in combi met een jeans).

Een andere combinatie is ‘double tie dye‘: op je tie dye spijkerbroek draag je een tie dye spijkerjack of T-shirt.

Afhankelijk van het tie dye patroon dat je kiest, kun je verder nog andere combinaties leggen. Felblauwe tie dye broeken kun je combineren met felle kleuren. Zachte patronen met pastels.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Is deze look iets voor jou? P.S. Let ook even op de chunky Chelsea boots!

