Met de mode voor lente zomer 2021 kun je grofweg twee kanten op. Je kunt kiezen voor relaxede outfits die perfect passen in het huidige tijdsbeeld van thuiswerken maar je kunt kiezen voor creatieve en – waarom ook niet – geklede(re) outfits die optimisme uitstralen. Met andere woorden: aan de ene kant zien we oversize broeken, hoodies en items met een utilitarian uitstraling, aan de andere kant kleden we ons in items met geraffineerde snitten en lijnen en gewaagde kleuren.

We lichten 10 modetrends voor lente zomer 2021 voor je uit:

1. Pastels. Roze, hemelsblauw, lavendel, mintgroen. Yes, heren, pastels zijn er nu ook voor ons!

2. Oversize broeken. Je draagt ze met een hoodie of een ongevoerd jasje.

3. Joggingpakken in jaren ’90 stijl.

4. Patchwork en tie dye. De seventies blijven hun stempel op de modetrends drukken.

5. Bermuda’s! Deze zomer dragen we ze wijd en tot op de knie.

6. Fantasieën. De prints voor deze zomer zijn kleurrijk en artistiek. Je mag verschillende prints met elkaar combineren.

7. Minimalistische pakken voor een coole ingetogen look.

8. Neutrals: wit, zwart, beige, camel, tabak.

9. Felle kleuren: felrood, felblauw, knalgeel, fuchsia, groen… en dan allemaal bij elkaar.

10. Tonsurton. Deze zomer dragen we óf shocking kleuren- en fantasieëncombinaties of dezelfde kleur van top tot teen.

Bekijk de foto’s maar eens en update je look volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021.

