Modetrends heren winter 2021 2022. A-Cold-Wall*. Luxe en relaxed

De allernieuwste herencollectie van A-Cold-Wall* (ontworpen door de Britse Samuel Ross) voor herfst winter 2021 2022 is een mix van luxe en loungewear/sportswear. Zoals in vele andere herencollecties voor winter 2021 2022 is het onderscheid tussen indoor en outdoor weg komen te vallen. Luxe joggingbroeken en sweaters vormen een leidraad in deze collectie. Ze worden gecombineerd met korte jacks, vesten of halflange winterjassen.

Knitwear is een ander belangrijk element in deze collectie: truien, spencers en vesten krijgen een originele twist mee door vervagende kleureffecten, blokken, opengewerkte motieven en een ongewone vormgeving. Dit laatste geldt voor veel items in deze collectie: vormen en lijnen zijn inspirerend, ongebruikelijk, artistiek, zonder afbreuk te doen aan de klassieke feeling van de collectie.

De kleuren in deze A-Cold-Wall* collectie zijn overwegend ingetogen – donkerblauw, wit, lichtblauw, grijstinten – met hier en daar een neon kleuraccent.

