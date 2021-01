De allernieuwste herencollectie van Dior voor herfst winter 2021 2022 is een kunstige mix van artistieke invloeden en eigentijdse draagbaarheid. Sinds creatief directeur Kim Jones in 2018 op de menswear van het Franse modehuis werd gezet, zijn de collecties steeds vaker het resultaat van samenwerkingen met kunstenaars.

Voor de herencollectie voor herfst winter 2021 2022 heeft Jones zich laten inspireren door de kunstwerken van de van origine Britse schilder Peter Doig. Uit diens werken zien we in de collectie de gele en oranje kleuren terug, en ook de artistieke verfmotieven op de truien. De leeuwen zijn terug te leiden naar Doigs kunstwerk ‘Rain in the Port of Spain’.

Waar al dit soort kunstzinnige invloeden gemakkelijk kunnen verzanden in een ietwat al te kunstzinnige herencollectie, blijft Jones goed bij de les en vergeet hij vooral niet wie hij kleedt: een moderne man die momenteel in tijden van een wereldepidemie.

Anders dan vele andere modehuizen heeft Jones zich niet op loungewear-achtige ontwerpen gestort, maar de pasvormen en vooral de broeken gewoon ietsje meer volume gegeven wat de draagbaarheid en het comfort ten goede komt, maar wat niet afdoet aan de stijl en elegantie die het Franse modehuis kenmerkt.

