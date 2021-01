Voor het derde opeenvolgende seizoen presenteert het Japanse merk JieDa zijn collectie tijdens de – ditmaal digitale – Milan Fashion Week. Titel van de allernieuwste herencollectie voor winter 2021 2022 is ‘Come to where the Flavour is’. De collectie is geïnspireerd door de rodeofotografie van Richard Prince, fotograaf en schilder uit het midden van de jaren ’70. Hiermee viert JieDa Princes fascinatie voor de cowboyheld van Marlboro en brengt hij het droge gevoel van de Amerikaanse cultuur uit de jaren 70 over en krijgt de in de regel door Japanse streetstyle geïnspireerde stijl van JieDa een onverwacht Amerikaanse twist mee.

Over JieDa

JieDa, opgericht door Hiroyuki Fujita in 2007, laat zich bij het ontwerpen van de collecties leiden door de Japanse cultuur. Fujita haalt zijn inspiratie uit de wereld om hem heen en zijn ontwerp is gebaseerd op Japanse streetstyle.

De visie van Hiroyuki Fujita komt tot uiting in een frisse mix van oversized maatwerk gecombineerd met een retro-atletieke stijl, geïnspireerd door de jaren ’80 en ’90 en een mix van hedendaagse Japanse straatlooks. Deze mix maakt de collecties van JieDa uniek en herkenbaar. Luxe sportkleding wordt gecombineerd met eigentijds maatwerk. De unieke stijl van JieDa heeft de interesse gewekt van merken zoals Kappa en Elesse, die samenwerkingen met het label hebben gelanceerd.

JieDa viert MADE IN JAPAN volgens de hoogste standaard met veel aandacht voor details en afwerking. De merknaam JieDa bevat een teken dat ‘individualiteit’ en ‘boom’ betekent, om het idee uit te drukken van een kernoriginaliteit die zich vervolgens als boomtakken uitspreidt.

