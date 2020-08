Als er één modecollectie voor de heren voor herfst winter 2020 2021 is waar wij wel even in zouden willen graaien, dan is dat die van het Italiaanse modehuis van N21, ontworpen door Alessandro Dell’Acqua. De collectie die de Italiaanse ontwerper voor het nieuwe seizoen de catwalk opstuurde, is draagbaar, stijlvol en modern.

Het kleurenpalet is overwegend klassiek maar de vormgeving en de combinaties zijn zodanig dat alles heel eigentijds oogt. Een topkleur in deze collectie is camel. Je draagt camel volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 van top tot teen. Andere (niet)kleuren zijn: grijstinten, olijfgroen, wit, zwart, opgeleukt door een enkel item in het rood, een overhemd in het lichtblauw en kanten shirt in poederkleur.

Op de catwalk showden trenchcoats, pantalons met een vrij oversize snit, chique windjacks, wintertruien met opvallende dessins of juist heel essentiële moderne snitten, een enkele leren top, mooie blazers met een één knoop, en een wel heel uitzonderlijke ‘smoking’ die bestond uit witte boxershorts (een trend voor afgelopen zomer, weet je nog?) en een mooi donker jasje met daaronder een zodanig korte ‘trui’ dat zo ongeveer de hele blote bast te zien is.

Vanzelfsprekend zien we onszelf in zo’n smoking nog niet naar een Feestdiner gaan, maar toch past deze outfit wel in het geheel van verder heel wearable outfits met items waarvan de vormgeving zeer zeker interessant is, maar over het algemeen – afgezien dan van die ene smoking – niet al te gek.

Bekijk de foto’s van deze modecollectie voor herfst winter 2020 2021 en laat je inspireren.

