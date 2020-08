Modetrends herfst winter 2020 2021. Van top tot teen in dezelfde kleur

Monochrome outfits zijn een top modetrend voor herfst winter 2020 2021. Deze look is cool, chic en easy.

De modetrends grijpen al een tijdje terug op monochrome looks: looks die enkel en alleen items in dezelfde kleurnuances bevatten. Deze modetrend zagen we heel duidelijk op de catwalk van Hugo Boss voor herfst winter 2020 2021 voorbijkomen. De meeste looks vertoonden slechts één enkele kleurnuance.

Voor een instant elegante winterlook kies je voor camel. Hugo Boss showde een lange camelkleurige trench coat met een leren broek in camelkleur en een trui in twee naturel tinten. Met zo’n look kan het niet fout gaan. Je kunt deze look afmaken met mode accessoires in kleur – zwart, donkerrood – maar het kan ook heel mooi zijn om er items in naturel leer bij te halen

Ook total black looks zijn volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 weer van de partij. Op de catwalks zagen we geraffineerde en tegelijkertijd heel draagbare total black looks met stoere jacks en rechte pantalons.

Een opvallende kleur in het totaalplaatje was de zachte lila tint. Hugo Boss presenteerde deze kleur zowel voor overdag (zie het ‘jogging pak’ hierboven) als voor de avond (in de vorm van een smoking). Het is een vrij gewaagde kleur die niet iedereen zal begrijpen, maar voel je er iets voor, draag ‘m dan.

ADVERSUS