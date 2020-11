Ruiten zijn all over the place! Trek al je ruiten-items uit de kast en maak vernieuwende combinaties volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021. Want ruiten mogen op zich dan geen nieuwigheid zijn, de clou zít ‘m dit seizoen in HOE je ze draagt. Het Italiaanse modehuis Etro komt met innoverende ideeën. Bekijk de foto’s maar eens en… copy the look!

In de tussentijd doen we je een aantal ideeën aan de hand voor eigentijdse en inspirerende ruiten outfits volgens de laatste modetrends:

Combineer een ruiten colbert met een overhemd met paisleys in dezelfde kleurstelling.

Investeer in een klassieke, halflange ruiten overjas (een topper!).

Draag een ruiten overhemd in een geraffineerde houthakkersstijl op een nette pantalon.

Combineer ruiten met strepen.

Combineer een Schotse ruit met een klassiek blauwwit overhemd.

Combineer een stoere ruit (overjas of colbert) met een grote, effen coltrui.

Combineer ruiten met een visgraatpatroon.

Last but not least: combineer klassieke ruitjes met ‘wilde’ fantasieën (werkelijk alles mag!).

