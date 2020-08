Modetrends herfst winter 2020 2021. Sportswear looks

Seizoenenlang stond de mode in het teken van de sportswear. Voor herfst winter 2020 2021 laten de modetrends een terugkeer naar klassiekere looks. Maar er zijn modehuizen die zich de sportswear look eigen hebben gemaakt, of er in ieder geval maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Zoals Iceberg.

Als je van een stoere, sportieve modelook houdt, dan zal de modecollectie van Iceberg voor herfst winter 2020 2021 je vast en zeker aanspreken. Op de catwalk zagen we veredelde joggingpakken met een stylish twist. Rechte broeken met een sportieve snit en elastische boorden worden geshowd met sweaters, gilets en coole windjacks. Eronder dragen de modellen trekking schoenen of sneakers. Een enkel maatkostuum is uitgevoerd in chique, elastische materiaal en wordt met mocassins geshowd.

De kleuren zijn overwegend ingetogen: donkerblauw, zwart, donkergroen, wit, bruin, een enkel rood accent. Qua accessoires gaan we deze winter wederom crossbody bags en heuptassen dragen. In deze collectie komen we ze – vanzelfsprekend – in ultratrendy uitvoering tegen.

Een opvallend detail is verder nog dat veel (jogging)broeken boven de enkel eindigen, met daaronder, goed in het zicht, sportsokken en, zoals gezegd, trekking schoenen of sneakers.

