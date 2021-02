Geen modeontwerper die in zijn of haar commentaar op de allernieuwste modecollectie voor winter 2021 2022 niet aan de huidige maatschappelijke situatie en thuiswerken refereert. De Belgische ontwerper Dries van Noten concentreerde zich in deze context op nieuwe structuren, vormen, volumes en technieken in plaats van op felle kleuren en wilde prints. Hij benadert de mode, zìjn mode, daarmee op een nieuwe, new-fashioned, manier.

In de nieuwe herencollectie voor herfst winter 2021 2022 van Dries van Noten vervagen, zoals we dat ook bij andere modehuizen hebben gezien, de grenzen tussen sportswear en formele outfits. Het gaat om de ‘feeling’ in plaats van om het effect. Feeling en functie. Dries van Noten streefde naar een niet-gemaakte, informele, geruststellende, bescheiden en speelse collectie.

Het kleurenpalet bevat neutrale tinten maar ook frisse, optimistische kleuren. Huidskleuren, goud, munt, roze, petroleum, paars, saffraan, camel, kaki, citroen, koffie, mosterd, koraal, marineblauw, zwart, cement, ecru en chocola. De fantasieën zijn geïnspireerd door traditionele motiefjes op dassen en sjaals, maar vertonen ook sterrenbeelden, ruiten, klassieke overhemdstrepen en bedrukte denim.

De materialen zijn licht en luchtig. Nogmaals, het gaat om de ‘feeling’. De vormen variëren van zacht tot strak en scherp. Elegante, slanke volumes worden afgewisseld door oversize volumes. Sommige broeken laten de enkel vrij, andere broeken zijn wijd en vallen ruim over de schoenen. De broeken met hoge taille kunnen laag gedragen worden. De halflange overjassen zijn oversize.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

