Casualwear met een luxe Italiaanse twist. De herencollectie van Numero 00 voor herfst winter 2021 2022 is draagbaar en cool. Bekijk de collectie.

De allernieuwste herencollectie van Numero 00, ontworpen door de Italiaanse designer Valerio Farina, staat in het teken van ‘Freedom’, ‘Lightness’ en ‘Carefree’. Farina wil met deze collectie sombere gedachten verdrijven en ons meenemen naar een positieve plek.

The Silver Lining, zoals de collectie heet, is een ‘comfort-wear’ collectie met items met vloeiende lijnen in lichte, zachte materialen en pastelkleuren als poederroze, lichtblauw, bruin, zand en militairgroen. De meer geklede items hebben oversize fits en zijn verrijkt met ‘doorleefde’ elementen en details als ruige borduursels.

Bijzondere aandacht verdienen de technische kledingstukken, zoals de regenjassen en de items in fleece.

De rugzakken en trolleys maken deel uit van de BACK TO TRAVEl collectie, in samenwerking met Invicta. Deze mode accessoires zijn gemaakt van recyclede materialen.

