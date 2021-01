De allernieuwste herencollectie van herfst winter 2021 2022 van Boming Hong, CEO en creatief directeur van K-BOXING, bevat 40 looks waarin de aandacht volledig uitgaat naar kwaliteit en details. De stoffen zijn van hoogwaardige kwaliteit, de snitten zijn enerzijds strak en gestroomlijnd, anderzijds vloeiend en zacht. Kenmerkend voor deze collectie zijn verder de typisch Oosterse fantasieën.

Chinees rood wordt gecombineerd met streng zwart en grijs. De strenge look, geïnspireerd door militaire uniformen, wordt getemperd door warme beige tinten. De lange bordeauxrode donsjas en de blauwe kasjmierjas vallen op door de contrasten in kleur en materiaal.

De collectie is een mix van Italiaanse elegantie en Chinese esthetiek. Klassiekers als trench coats en aviator jacks worden modern dankzij de fantasieën en materialen. De combinatie van zijde en kasjmier met traditionele, Chinese motieven is een leidraad in deze collectie.

ADVERSUS