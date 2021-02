Casual maar niet té, elegant maar niet té. De herencollectie van Y/PROJECT voor herfst winter 2021 2022 is draagbaar, origineel en modern.

Sinds de Belgische modeontwerper Glenn Martens de creatieve leiding van het Franse modehuis Y/Project heeft, kenmerken de collecties zich door een sterk conceptuele en innovatieve kijk op herenkleding. De vormgeving is modern en ongewoon. Wie Y/Project draagt, heeft een artistieke geest en is niet bang om op te vallen.

Opvallend creatief in de herencollectie voor herfst winter 2021 2022 zijn de overhemden, broeken en zelfs de trenchcoat waarvan de gewoonlijke, rechte lijnen zijn vervormd tot golvende en cirkelende draperieën.

Ook ogenschijnlijk ‘normale’ kledingstukken vertonen opvallende details: de blazer krijgt een ‘open’ revers waar het overhemd doorheen komt. Het overhemd is verrijkt met een paneel met knoopjes dat je al naar gelang je mood hier en daar los kunt knopen. De zwarte broek (is het een spijkerbroek?) heeft een bovenstuk in denim. Het zijn zomaar een paar voorbeelden.

Bekijk de foto’s van de allernieuwste herencollectie van Y/Project maar eens en laat je inspireren.

ADVERSUS