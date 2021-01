De modewereld staat op z’n kop, net zoals de hele wereld overigens. Sinds de uitbraak van het Covid-virus staat het concept van klassieke modeweken (twee maal per jaar de prêt-à-porter modecollecties showen) op de schop. Fashion Weeks worden geannuleerd of gaan digitaal. Sommige modehuizen kiezen ervoor hun eigen weg te gaan. Zo showde Louis Vuitton de nieuwe herencollectie voor lente zomer 2021 niet, zoals gewoonlijk, in Parijs, maar in Shanghai én in Tokyo. De catwalkfoto’s op deze pagina zijn van Shanghai.

Creatief directeur Virgil Abloh bedacht voor de herencollectie voor lente zomer 2021 een geheel nieuw concept: The Adventures of Zoooom with Friends’, een concept dat vorm krijgt met cartoons-knuffels die de outfits sieren.

Abloh’s stijl is gemakkelijk herkenbaar. Uitgangspunt zijn de klassieke pakken van het modehuis maar dan met een modern sausje. In de loop van de modeshow worden de creaties steeds moderner en futuristischer, en komen de fantasieën uit de verf. De klassieke LV-prints krijgen een psychedelische touch mee. Kenmerkend voor Abloh zijn ook de outfits die opgebouwd zijn uit lagen. De kleuren zijn uitgesproken: fuchsia, kobaltblauw, zwart, wit. De prints en (felle) kleuren komen in de modeaccessoires – zelfs in de schoenen – terug.

Bekijk de foto’s maar eens en doe er inspiratie voor op voor jouw modelook. Louis Vuitton laat met deze mode collectie voor voorjaar zomer 2021 dat werkelijk alles mogelijk is.

ADVERSUS