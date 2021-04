Sandalen met sokken. Het is de meest afschuwelijke combinatie die je kunt bedenken. Toch duikt ze steeds weer in het modebeeld op. Zo ook voor het komende seizoen. Op verschillende catwalks zagen we heren op sandalen met sokken voorbijkomen. Hiermee mogen we deze combi officieel onder de modetrends voor lente zomer 2021 scharen.

Oké, je hoeft er niet aan mee te doen. Sneakers onder shorts zijn nog steeds supercool. Overigens gaan we ook weer sneakers met (hoog) opgetrokken sokken dragen. Die ‘onzichtbare’ sokken van de afgelopen seizoenen mogen in de kast blijven. Maar dat terzijde.

Werp even een blik op de modefoto’s op deze pagina. Bij Versace zagen we sandalen die werden geshowd met sportsokken in het zwart of felle kleuren. De sokken reikten tot ongeveer halverwege de kuit. Ook bij Fendi zagen we hoog opgetrokken sokken in verschillende kleuren, maar met dat verschil dat ze hier in ‘eco’ sandalen met touwzolen werden geshowd.

Het is en blijft een moeilijke combinatie. Het succes ervan zal afhangen van de rest van je look. Want die sokken en sandalen moeten ergens op slaan. Bij Fendi werd zo’n onderstel gecombineerd met een superelegante total white look. Bij Versace haakten de kleuren van sokken en sandalen aan bij de felle kleuren van de rest van de outfit.

Laat je gedachten er maar eens overgaan en experimenteer met je modelook voor lente zomer 2021. Om te beginnen zou je gekleurde sportsokken in je sneakers kunnen dragen.

