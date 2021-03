Modetrends man 2021. Leren jacks

Leren jacks zijn evergreens, modeklassiekers. Leren jacks kun je altijd en overal aan. Een leren jack is voor het leven. En toch… zijn ook leren jacks aan trends onderhevig. De modetrends voor lente zomer 2021 laten wél heel speciale varianten op het thema zien.

Zo zagen we op de catwalk van Etro voor lente zomer 2021 een leren jack in seventies stijl, deels in suède met borduursels. De combinatie met een relaxede kaki broek en een streepoverhemd (met borduursels!) is tegelijkertijd casual en stijlvol. Het is een uitgesproken look die niet onopgemerkt zal blijven.

Het leren jack bij Ermenegildo Zegna is een kunstwerk op zich. Het leer is opengewerkt en grote steekzakken zijn in de lijn met de modetrends voor lente zomer 2021 (think utilitarian looks). Het model houdt het midden tussen een jack en blouse. Het is een absolute blikvanger.

Ook het leren jack bij Prada is alles behalve ‘gewoon’, om te beginnen met de kleur. Net zoals bij Zegna houdt ook dit jack het midden tussen een overhemd/jasje. Opvallend is de sluiting in klittenband. Ben je op zoek naar een modern leren jack met een minimalistische twist dan is dit je ding!

Bekijk de catwalkfoto’s voor lente zomer 2021 maar eens. Wie weet waag jij je aan zo’n opvallend leren jack. Overigens sla je met je eigen klassiekers natuurlijk ook altijd een goed figuur. Doe ideeën van de catwalkfoto’s op voor nieuwe mode combinaties.

