De New Jacket van Zegna. Een nieuwe manier van kleden voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Zegna

Comfortabel, nonchalant maar ook stijlvol en met geraffineerde pasvormen die vakmanschap verraden. Dat is de herenmode voor herfst winter 2021 2022. Al deze eigenschappen vind je terug in één iconisch item van Zegna, ontworpen door artistiek directeur Alessandro Sartori.

Het is een symbolisch kledingstuk, aldus het Italiaanse modehuis, een must-have alternatief voor de traditionele blazer. Het is ook een item dat de mannen van nu aan het denken moet zetten over hun eigen stijl en de veranderingen die de mode vandaag de dag ondergaat.

De New Jacket is tevens it-item van de Zegna campagne (RE)SET What Makes a Man FW 2021. De pasvorm is comfortabel maar stijlvol, functioneel maar luxueus. Het jasje staat centraal in de nieuwe collectie, en stijgt boven alle gebruikelijke kledingregels en gebruiken uit.

Het is een doorbraak richting een nieuwe manier van kleden waarin ambachtelijke know-how en functionaliteit hand in hand gaan. Het jasje is geraffineerd maar informeel, geschikt voor binnen en buiten. Het wordt een onmisbaar element in de garderobe van elke zichzelf respecterende moderne man.

