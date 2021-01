De herencollectie van Z Zegna voor herfst winter 2021 2022, de tweede lijn van Ermenegildo Zegna, is aangepast aan de behoeften van de hedendaagse man en de veranderingen van de afgelopen tijd in onze levensstijl. Creatief directeur Alessandro Sartori presenteert een collectie waarin functionaliteit, stijl en comfort samenkomen.

De vesten volgen de lijnen van het lichaam en hebben langwerpige silhouetten. De bovenkleding, in de oversized versie, focust op boxy-vormen en korte lengtes. Het klassieke pak evolueert naar nieuwe vormen zoals het vestjasje gecombineerd met een soepelvallende broek.

Geavanceerde technologieën en een futuristisch design komen samen in warme ultralichte donsjacks met anatomische vulling, gemaakt van gerecyclede materialen, en in bovenkleding met meerdere zakken gemaakt van TECHMERINO ™ -wol met een ripstop-structuur. Door hitte gesealde naden en details beschermen tegen weersinvloeden met behoud van extreem comfort. Geregenereerde wol met een waterdichte afwerking helpt jassen om te toveren in hoogwaardige bovenkleding.

Het palet bestaat uit voornamelijk klassieke kleuren zoals ivoor, karamel, chocolade, tabak, grijs en zwart en spatten van getextureerd oranje, terwijl abstracte prints en jacquardmotieven zijn geïnspireerd op de rotswanden van bergketens. Motieven die een buitenatmosfeer oproepen, maar tegelijkertijd verwijzen naar een gevoel van bescherming.

Het functionele aspect doordringt de hele collectie: de reistassen zijn ‘puffy’, de schoenen hebben ultralichte rubberen zolen, terwijl dekens en hoeden een natuurlijk gevoel van comfort oproepen dat in alle looks te zien is. Deze collectie van Z Zegna voor herfst winter 2021 2022 is, kortom, een nieuwe mix van stijl en functionaliteit.

