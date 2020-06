Modetrends man voorjaar 2020. Lang leve de seventies! Bekijk onze streetstyle foto’s

De seventies zijn terug in de mode. Spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen en/of een hoge taille maken een comeback. We gaan weer overhemden met puntkragen dragen (of in ieder geval ‘zien dragen’). Bruintinten zijn weer hot, en coltruien zijn cool. Het is misschien weer even wennen maar je mag je er weer aan wagen. Ben je ge├»nteresseerd in een eigentijdse seventies fashion look voor lente zomer 2020, bestudeer dan de seventies outfits van mode journalist Ben Cobb op onze streetstyle foto’s.

Ben Cobb volgt de modetrends niet; de mode kopieert Ben Cobb, zou je bijna kunnen zeggen. Sinds we de modeweken volgen, is Ben Cobb’s een seventies man. Zijn stijl is niet van gisteren. Al sinds jaar en dag zien we Cobb tijdens de modeweken langskomen in jaren ’70 jeans en corduroy jasjes.

Ook Cobb’s haarstyle en grooming zijn uitgesproken seventies. Toch oogt het geheel uiteindelijk modern en trendy, met een vintage sausje, dat wel natuurlijk. Maar zijn look is niet ouderwets of achterhaald.

Het geheim zit ‘m wellicht in het feit dat Cobbs zich dan wel in seventies style kleedt, maar lang niet alles wat hij draagt is vintage. Zo zouden zijn blazers juist van nu zijn, omdat de snit toch weer net even anders is dan toen. Ook zijn styling is natuurlijk uiterst doordacht. Zo valt het op dat hij de punten van zijn overhemd niet over zijn jasje draagt, zoals we dat in de jaren ’70 zagen.

De mode voor lente zomer 2020 maakt het Cobbs overigens gemakkelijk om aan nieuwe en interessante items te komen, want met de seventies invloeden in de nieuwste mode heeft hij seventies jeans en jasjes voor het grijpen. En jullie ook. Grijp je kans, zouden we zo zeggen.

ADVERSUS