Als je de modecollecties voor de heren voor winter 2020 2021 bekijkt, dan zal je opvallen dat ze uiterst draagbaar zijn. Dit is iets wat we in het verleden niet altijd van de herenmode konden zeggen. Toch kunnen we het hoge draagbaarheidsgehalte van de actuele mannenmode niet zo maar op de heftige maatschappelijke veranderingen van het afgelopen jaar schuiven want de modecollecties voor het lopende seizoen werden al in januari 2020 (dus nog voor de Covid-uitbraak) geshowd.

De herencollectie van Salvatore Ferragamo voor winter 2020 2021 liet een geraffineerd maar ook vrij casual modebeeld zien met items waar iedere man iets mee kan. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en doe ideeën voor jouw modelook op. Misschien kun je met de volgende stijltips – geïnspireerd door de Ferragamo collectie ook nog iets:

Investeer in een ribgebreide oversize trui met grote col. Dit is zo ongeveer het coolste mode-item van het seizoen.

In plaats van een coltrui kun je ook voor een losse, ribgebreide col gaan. Dit item maakt geeft elke outfit een casual-chique twist.

Heb lef en waag je aan een leren broek in een lichte kleur (camel of crème).

Draag leer op leer.

Geen type voor een leren broek, experimenteer dan met een leren overhemd of slip-over.

Combineer verschillende naturel kleuren (neutrals) met elkaar. Toppers zijn: beschuit, crème, vanille, camel, mushroom, chocola, karamel, merlotrood, bordeauxrood, olijfgroen.

Verruil je sneakers voor enkellaarzen met veters of veterschoenen.

Combineer klassiekers (bijvoorbeeld een ruitentrui) met stoere items (bijvoorbeeld een leren broek).

Supercool: een groot kabelvest!

Voor een klassieke touch ga je voor een halflange, doublebreasted overjas maar draag ‘m over casual-chique looks.

