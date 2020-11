Modetrends man winter 2020 2021. De nieuwste wintertruien

Het lijkt wel of de modeontwerpers hebben voorzien hoe het jaar 2020 zou gaan verlopen. De modecollecties voor herfst winter 2020 2021 die in januari 2020 (dus nog voordat we het woord ‘Covid-19’ kenden!) op de herencatwalks showden, staan bol van de casual wintertruien, perfect voor smart-working dagen.

De truientrends voor herfst winter 2020 2021 zijn uitbundiger dan ooit. Kleurrijk, fantasierijk, creatief, soms zelfs bizar. Al deze truien, draag je als item an sich. Het zijn blikvangers en die mogen gezien worden.

Truien met een seventies twist

De jaren ’70 blijven hun stempel op de mode drukken. Strakke coltruien voor onder je colbert mogen nog steeds maar met een seventies trui met ‘behangmotief’ ben je deze winter pas echt hip.

Romantische truien voor shock-effecten

Houd je van een beetje shockeren, speel dan met contrasten. Combineer een leren broek met een onverwacht romantische trui. Een voorbeeld: de lichtblauwe trui met dame op schommel van Dior.

Grove breisels

Grove breisels zijn deze winter supercool. Ga voor dikke kabeltruien. Je kunt ze letterlijk op elk type broek dragen. Houd je wel van een stoere look, laat je dan inspireren door de outfits van Dsquared2 waar we laag over laag zagen: een gebreide trui werd geshowd over een ruitenoverhemd; over de trui een spijkerjack en een lammy.

Een allegaartje aan stijlen

De restcategorie truien is groot en laat zich niet onder één noemer brengen. Denk aan streeptruien, truien met dierenprints, truien met strepen én dierenprints, truien met enkel gestreepte mouwen, truien met V-hals en een retro twist. Kortom, alles mag, alles kan!

Bekijk de foto’s maar eens en raak geïnspireerd.

