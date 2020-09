Opa-vesten zijn terug in de mode. Het is er nu de tijd voor. Dit is één van die modetrends voor herfst winter 2020 2021 waar je iets mee kunt.

Sinds het Italiaanse modehuis Fendi een paar jaar geleden het opa-vest herintroduceerde, wemelt het op de catwalks weer van de vesten. De clou is dat je je ze als jas of jack draagt. Deze modetrend voor herfst winter 2020 2021 is ideaal voor de herfst. Dit is een modetrend waar je echt iets mee kunt.

Draag een groot, stoer en oversize opa-vest in ruwe wol op een spijkerbroek. Een paar boots erbij en je hebt een supercoole look. Als je wilt, kun je het geheel over-accessorizen zoals we dat bij Dsquared2 zagen: met een George-Michael oorbel, een leertje om je nek, een leren ‘gilet’ over je vest en leren riem. Let ook even op het spijkershirt plus vest onder het opa-vest!

Je kunt je modelook ook een British dandy twist meegeven door een opa-vest met fantasie te combineren met een heleboel andere prints zoals we dat bij Missoni zagen.

En verder kun je het eenvoudig houden en een oversize vest over een trui in dezelfde kleur op je spijkerbroek dragen. Een paar sneakers eronder, en klaar ben je!

Bekijk de modefoto’s maar eens en update je modelook voor herfst winter 2020 2021.

ADVERSUS