Benieuwd naar de nieuwste modetrends voor winter 2020? Wij wel! Het eerste waar wij aan het begin van een nieuw seizoen naar kijken, zijn altijd de spijkerbroekentrends. Je kunt daar namelijk nooit te vroeg mee aan de slag. Het is bovendien altijd handig om alvast een idee van de nieuwe trends voor de komende herfst te hebben als je gaat shoppen in de (zomer)uitverkoop. Met jouw voorkennis kun je dan alvast op de nieuwe mode anticiperen door te speuren naar – in dit geval – spijkerbroeken die ook het komende seizoen ‘cool’ zullen zijn.

Op deze pagina zie je drie spijkerbroeken voor herfst winter 2020. Het eerste model is van Dsquared2, een modehuis dat bekend staat om zijn denim wear. Qua jeans blijven ontwerpers Dean en Dan Caten Dsquared2 ook dit seizoen trouw aan hun stijl. Ze stuurden vrij donkere slim fit spijkerbroeken met vintage details de catwalk op. De nieuwigheid zit ‘m in de (super)lange onafgewerkte broekspijpen.

De spijkerbroek die Etro voor herfst winter 2020 showde, is een geval apart. Opvallend is bovendien dat de spijkerbroek in de hoge laarzen wordt gedragen. Dit zou wel eens een trend kunnen worden.

De spijkerbroek die we bij N21 zagen, is vrij klassiek en recht met als bijzonderheid de korte broekpijpen die ook in dit geval (net zoals bij Dsquared2) niet zijn afgewerkt maar afgeknipt.

Als we mogen afgaan op deze drie exemplaren (veel spijkerbroeken waren er op de wintercatwalks niet te bespeuren), dan gaan we dus vooral voor slim fit en rechte modellen… met bijzondere details. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook 2020 / 2021.

