De modecollecties van Dsquared2 staan bekend om coole spijkerbroeken en luxe casualwear. Het zijn collecties waar iedereen hebberig van wordt. De collectie voor winter 2020 2021 is één ‘Dsquared2’ ten voeten uit. De outfits zijn draagbaar en stoer, zoals we dat van Dean en Dan Caten, het designersduo, gewend zijn.

Op de catwalk voor winter 2020 kwamen stoere spijkerbroeken en coole leren broeken voorbij die je als ‘typisch Dsquared2’ zou kunnen bestempelen. De nieuwigheid voor dit seizoen zijn de lange broekspijpen die tot ver over de veterschoenen en laarzen met puntige neuzen vallen.

De modetrend denim op denim van de afgelopen seizoenen zet door. Ook bij Dsquared2 zagen we combinaties van spijkerbroeken en spijkeroverhemden of spijkerjacks. Een andere karakteristiek item is het houthakkersoverhemd dat onder grof gebreide wintertruien wordt gedragen. Andere items waar je vast wel iets mee kunt zijn de gebreide vesten die over de spijker- en houthakkersoverhemden werden geshowd.

Dé winterjas voor herfst winter 2020 2021 is volgens Dsquared2 een korte, stoere lammy.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. De collectie mag dan geen baanbrekende, nieuwe modetrends bevatten, maar is wel draagbaar en stoer. De outfits zijn opgebouwd uit items die stuk voor stuk heel draagbaar zijn. Ook de combinaties die we op de catwalk voorbij zagen komen, kun je thuis gemakkelijk leggen. Laat je inspireren door deze coole winterlooks!

