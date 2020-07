Modetrends man zomer 2020. 3x Outfits. 10 Modetrends

De modetrends voor zomer 2020 staan (onder meer) nog steeds in het teken van de utilitiy wear: stoere outfits die zijn geïnspireerd door de klassieke work wear. Deze trend komen we tegen in een denim variant, maar ook in naturel kleuren waaronder kaki.

Op deze pagina zie je twee catwalks looks (Sunnei en Neil Barrett) die duidelijk zijn geïnspireerd door de utility modetrend. Op de streetstyle foto zie je hoe een fashionista tijdens de Fashion Week ermee aan de haal gaat. Maar de looks laten meer actuele modetrends zien. We zetten er een aantal voor je op een rijtje:

Modetrends man voor zomer 2020

1. Baggy broeken

2. Witte of gekleurde sneakers, vrij groot maar niet meer chunky (de dad sneaker is out)

3. Detail: gekleurde veters

4. Overhemden en broeken met grote opgestikte zakken (een huge trend)

5. Heuptassen die overdwars worden gedragen

6. Naturel kleuren als kaki, crème, tabak, en dan liefst een combinatie daarvan!

7. Brillen en zonnebrillen met een retro twist

8. Laag over laag met opvallende lengteverschillen

9. Broeken met allerlei lengtes tot zelfs boven de enkel

10. Monochrome looks (zie de streetstyle look) dus outfits van top tot teen in dezelfde kleur.

Bekijk de catwalk en streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

