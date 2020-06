Modetrends man zomer 2020. Mix and match je sportkleding met je casual wear!

Sweaters, hoodies, rugby shirts, basket shorts, jogging broeken, joggingpakken, sneakers… boxer shorts (sorry, die laatste horen niet in het rijtje van de sportswear trends voor lente zomer 2020 thuis, maar zijn wel een supertrend!). Sportswear is de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in de mode gaan spelen. Steeds vaker zien we op de internationele prêt-à-porter catwalks ook sportieve modemerken hun allernieuwste collecties showen.

Sportswear is geen ondergeschoven kindje meer en de outfits op de catwalks zijn minstens net zo design als die van de klassieke modecollecties. De materialen zijn technolgisch en van hoogwaardige kwaliteit. De snitten zijn modern en volgen de hedendaagse mode. Sterker nog, soms zelfs dicteren ze de modetrends! De grens tussen sportswear en casual wear is vervaagd. Zo mag je gerust een klassieke trench coat met een trainingsbroek en sneakers combineren!

Want ja, de sportswear trends voor lente zomer 2020 laten een terugkeer zien van klassieke trainingsbroeken (met strepen) zoals die van Adidas. Ook klassieke trainingsjacks zijn terug. Daarnaast zien we ook sportswear met een coole uitstraling. Hoodies, sweaters en baseball caps zijn niet aan te slepen.

De sneakers zijn steeds vaker multifunctioneel. Deze zomer mag je ze afwisselen met sportieve sandalen met banden die zo lelijk zijn dat ze in de wandelgangen van de fashion wereld wel als – met alle respect – extraorthopedische sandalen worden bestempeld.

Bekijk de foto’s maar eens en mix and match je sportswear met je casual wear voor een up-to-date zomer 2020 look!

ADVERSUS