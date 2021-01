Het lijkt wel of de modeontwerpers voorvoelden dat de Feesten 2020 – op z’n zachtst gezegd – ‘bijzonder’ zouden worden. Op de catwalks voor winter 2020 2021 zagen we uitzonderlijk weinig smokings. Zelfs bij modebrands als Dsquared2 en Ermenegildo Zegna ontbraken de gebruikelijke smokingjasjes.

Heb je op Oudejaarsavond zin in je smoking, dan is dat natuurlijk helemaal goed. Graag zelfs! Hiermee laat je zien dat jij je door alle omstandigheden niet klein laat krijgen. Bovendien zijn heren in smoking nog steeds onweerstaanbaar. Dus heb je er eentje hangen en voel je er iets voor, hijs je er dan in! Volgens Boss mag je smoking dit jaar zelfs lila zijn! (Lila is één van de hotste modekleuren voor winter 2020 2021. Een andere actuele modetrend die we in deze look terugzien, is: monochroom, van top tot teen in dezelfde kleur.)

Er zijn ook interessante alternatieven. Zo zagen we bij Etro total blacks look met blazers met pailletten en borduursels als feestelijke noot. Deze looks vertoonden duidelijk invloeden uit de paardrijkleding, een modetrend die we voor winter 2020 2021 veelvuldig op de catwalks tegenkwamen.

Een ander alternatief is een mix van casual en gekleed. Zo zou je je nette, zwarte broek of zelfs een smokingbroek kunnen combineren met een coole, zwarte (of zwartwitte) hoodie! Je kunt het ook omdraaien en een stijlvolle joggingbroek combineren met je smokingjasje. Hiermee voeg je een hilarische noot aan je outfit toe, iets wat tijdens een wel zeer intieme Oudejaarsfeestje wel eens heel goed zou kunnen werken.

