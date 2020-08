Modetrends winter 2020 2021. Hip: Brits en seventies

Benieuwd naar de modetrends voor herfst winter 2020 2021? We lopen je door de nieuwste modecollecties van de belangrijkste en meest interessante modehuizen heen. Neem nu de herencollectie van Missoni. Dit modehuis staat bekend om zijn knitwear en fantasieën. Ook voor herfst winter 2020 2021 is de stijl van Missoni weer in één oogopslag herkenbaar.

Voor het komende seizoen heeft Missoni een extra touch meegegeven in de vorm van een Britse mood. Brits, dandy, seventies. Dat zijn de sleutelwoorden voor de allernieuwste collectie van Missoni voor herfst winter 2020 2021.

Wat kun jij daarmee in jouw eigen garderobe? Een heleboel! Denk alleen al aan die coltruien. Supercool (en in de winter ook heel praktisch). Ben je een klassiek type, ga dan voor effen kleuren. Durf je wel de dandy uit te hangen, steel dan de show met gestreepte coltruien.

Een ander hot item in deze collectie is de halflange tweedjas, een topper als je het ons vraagt. Zo’n jas is waanzinnig cool met een spijkerbroek. Zie ook de streepjas en de jas met fantasie. Een ander, opvallende items zijn de dikke vesten met fantasie. Cool, retro, warm. Verder vind je in deze collectie: ruitenoverhemden, streepbroeken, donkerrode seventies broeken, leren jacks met patchwork, Chelsey boots in slangenprint en zijden sjaaltjes in plaats van dassen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook 2020 2021.

