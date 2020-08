Het modehuis Neil Barrett staat bekend om zijn slim fit outfits met sportswear invloeden. De modecollectie voor herfst winter 2020 2021 laat wat minder sportswear invloeden dan gewoonlijk zien. De collectie is geraffineerd en elegant. Ook aan het slanke silhouet wordt hier en daar getoornd.

Een andere, opvallende noot in de collectie is de aanwezigheid van spijkergoed. Patchwork spijkergoed nog wel (de modetrends voor herfst winter 2020 laten in het algemeen enorm veel patchwork denim zien!). Denim outfits zijn verrijkt met leren en gekleurde patches.

De rechte pantalons laten de enkels vrij en worden geshowd met enkellaarzen en veterschoenen met dikke zwarte zolen. De overjassen reiken tot over de knie en zijn vrij klassiek – we zagen zelfs krijtstrepen -. In combinatie met de ‘hoogwater-broeken’ oogt het geheel echter modern.

Behalve de overjassen kwam Neil Barrett dan toch ook nog met wat stoere, gewatteerde jacks en teddy-jassen. Wintertruien waren ook op deze catwalk aanwezig. Opvallend is de zwart-witte trui.

Al met al is het een heel complete collectie waarin klassiekers een moderne twist meekrijgen. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

