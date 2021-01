De herencollectie van David Catalán voor herfst winter 2021 2022 is draagbaar, jong en modern. Op de catwalk zagen we meerdere total denim outfits. Laat je inspireren!

Met zijn herencollectie voor herfst winter 2021 2022 keert David Catalán terug naar zijn roots, naar de essentie van zijn mode. De collectie is een mix van ‘workwear’ en klassiekers. In deze nieuwe wintercollectie staan de monochrome outfits (outfits in één enkele kleur) centraal. Het kleurenpalet is neutraal met tie dye technieken die nu eens wat intenser en dan weer eens wat zachter zijn.

De volumes zijn relaxed, soms zelfs speels (let op de knitwear!), de materialen hoogwaardig van kwaliteit maar tegelijkertijd casual en draagbaar. In deze collectie zien we total denim looks. Spijkergoed krijgt een frisse en stijlvolle uitstraling.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

