De herencollectie van het Italiaanse modehuis Etro voor herfst winter seizoen 2021 2022 geeft een boodschap van hoop en vertrouwen af: want na regen komt zonneschijn.

Kean Etro, Creative Director van herenlijn van Etro, heeft een optimistische kwinkslag over deze allernieuwste herencollectie willen leggen. In de collectie overheerst een gevoel van vrijheid. Regels worden overtreden om de iconische items van het modehuis een nieuw en imago mee te geven. Barrières tussen dag en avond vallen. Functionaliteit en esthetiek gaan hand in hand.

Het is tijd om weer tot leven te komen met een zekere flair en een flinke dosis enthousiasme. In deze eclectische en spontane vernieuwing zien we een mix van grappig, ironisch, elegant en weelderig.

Onberispelijke blazers met details gestolen uit de uniformen van herenofficieren en kamerjassen van kostbare materialen worden gedragen over kleurrijke anoraks versierd met subtiele Paisley-motieven.

Truien van gerecyclede wol worden gedragen met overhemden met kragen die gemaakt zijn van voeringstoffen uit het archief van het modehuis. Bomberjacks en maxi-sweatshirts zijn uitgevoerd in Paisley-motieven, stokpaardje van Etro.

De spijkerbroeken met kasjmiermotieven hebben een coole, streetstyle mood die contrasteert met elegante cameljassen en double-breasted pakken met vloeiende en casual silhouetten.

De overhemden hebben een loungewear twist; de gewatteerde jassen zijn gemaakt van ETRO meubelstoffen; de sportieve nylon trainingsbroeken zijn verrijkt met vintage logobanden.

Spannende contrasten ook voor de schoenen: klassieke mocassins versierd met studs worden afgewisseld door patchwork sneakers met veters in fluorescerende kleuren. Mandala- en Paisley-motieven kenmerken de rugzakken en schoudertassen met opgestikte zakken die je alle ruimte bieden om alles wat je nodig hebt bij je te dragen.

Toppers in deze collectie zijn de vesten van mohair en scheerwol, in de fluorescerende tinten blauw, geel en roze.

ADVERSUS